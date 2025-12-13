Мария Пулина: «Учусь на биотехнолога, страсть к науке с детства. Надо быть везде и по максимуму – лучшим ученым, узнаваемой фигуристкой»

Фигуристка Пулина рассказала об обучении на биотехнолога и любви к науке.

19-летняя фигуристка Мария Пулина , которая в конце ноября выиграла финал Кубка Санкт-Петербурга, рассказала о своем увлечении наукой.

– Так как я учусь в вузе, в Политехе, то совмещать учебу и спорт становится иногда сложновато. И у меня часто по одной тренировке в день, но мне этого, собственно, хватает. Это лед, и все.

Большую часть себя я все-таки посвящаю учебе, потому что мне с этим еще всю жизнь быть. А спорт у меня уже очень давно, и мне уже нечего особо тренировать. Ультра-си какие-то я же не вставляю, а тройные у меня должны сами получаться, на автомате.

– На кого учишься?

– На биотехнолога. Страсть к науке с детства. Когда-то я хотела стать фотографом живой природы, когда-то – каскадером. Эту мысль я до сих пор не отпускаю. А биотехнолог – это я решила, что хочу быть гениальным инженером. Поискала, где на него можно поучиться. Поступила в итоге в Политех на бюджет и планирую связать жизнь с научной деятельностью.

– Почему ты до сих пор занимаешься фигурным катанием, если такая страсть к науке?

– А почему нет? Если у меня вот все получается, я умудряюсь первые места занимать, почему я должна это сейчас бросать? Я катаюсь, себе уже давно поставила цель: буду кататься, пока у меня что-нибудь не отвалится. Я наслаждаюсь жизнью. Иначе слишком скучно жить. И вообще все познается в сравнении. То есть если на тренировках как-то тяжело все ощущается, то учеба прям легко дается: сидишь, слушаешь интересные лекции на парах. <...>

– Свободное время есть вообще?

– Выходной. В выходной я решаю тесты по английскому, потому что это самый сложный предмет. В плане того, что экзамены по нему сложнее всего сдавать, потому что там надо определенное количество баллов набрать, а у меня как-то тяжело идет. Поэтому, чтобы нормально написать тест, я решаю 10 тестов, которые даны в методичке.

Еще в выходной я могу посидеть, повязать что-нибудь на подарки крючком. Пазлы люблю собирать, правда, сейчас этим не занимаюсь – это летом обычно. Летом я еще могу на лошадях покататься съездить.

– У тебя не было такого момента, что ты не поймешь, чем ты больше хочешь заниматься, и будешь бояться, что ты везде и нигде?

– Нет, наоборот, надо быть везде и по максимуму. Я буду лучшим ученым, буду узнаваемой фигуристкой, я смогу вообще все, что угодно. Я за что ни берусь, все хорошо делаю. Талантливый человек талантлив во всем, – ответила Пулина.