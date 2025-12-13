«Надеюсь, что ISU нас допустит. Думаю, максимум со следующего сезона начнем». Лукашова о возвращении российских юниоров
14-летняя фигуристка Валерия Лукашова надеется, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешит российским юниорам выступать на соревнованиях.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять запрет на участие российских юношей как в индивидуальных, так и в командных видах.
– Какая у вас была реакция, когда узнали об этой новости?
– Увидела новость в телеграм-канале. Я была очень рада, мы этого все очень давно ждали, чтобы нас наконец-таки выпустили на международные соревнования.
– Есть ощущение, что ситуация действительно начинает меняться в лучшую сторону?
– Да, конечно, есть. Надеюсь, что ISU нас допустит.
– Что думаете о вероятности поехать на юниорский чемпионат мира уже в этом сезоне?
– Я думаю, что не поедем. Думаю, максимум со следующего сезона начнем. Но уже хотя бы нас допустили до Олимпийских игр, это очень хорошо.
– А саму Олимпиаду будете смотреть? Какие виды?
– Конечно, буду. За всеми видами фигурного катания буду следить.
– Будете болеть за Аделию Петросян, за Петра Гуменника?
– Конечно. За них очень будем болеть. Видела их прокаты на олимпийском отборе – думаю, что, в принципе, все очень хорошо у них. Все в хорошей форме, – сказала Лукашова.
В прошлом сезоне Лукашова заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниорок, а также 7-е на юниорском первенстве страны.
