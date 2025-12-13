Лукашова о переходе к Соколовской: «Просто решили что-то изменить. Тренировки в новой группе очень нравятся»

Лукашова рассказала о переходе из группы Тутберидзе к Соколовской.

14-летняя фигуристка Валерия Лукашова рассказала, почему в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Накануне Лукашова заняла 8-е место в финале Кубка Москвы среди юниорок. В текущем сезоне она пропустила серию Гран-при России из-за травмы.

– Расскажите о переходе в группу Светланы Соколовской. Почему это произошло?

– Просто решили что-то изменить, перейти к Светлане Владимировне Соколовской. Как тренировки в новой группе? Очень хорошо, очень все нравится.

– Добавилось ли что-то в тренировочном процессе, по сравнению с предыдущим штабом?

– Да нет, в принципе… Просто другая группа, сменилась обстановка. Успела ли подружиться с кем-то в группе? Да, со всеми. У нас очень хорошая, уютная атмосфера.

– Над чем сейчас ведется основная работа с новым тренерским штабом? На ваш взгляд, в чем после перехода вы улучшились?

– Над скольжением, вращениями и дорожками. Думаю, я улучшилась в скольжении и во вращениях.

– Можете немного рассказать о своих программах?

– В короткой программе я катаю воина, амазонку, которая должна отвоевывать свою Родину, семью, которую изгнали изначально – в итоге, когда все их воины не смогли справиться, сказали позвать меня. Произвольная – это «Болеро». Очень мне нравится. Постановочный процесс проходил хорошо, никаких сложностей не было.

– С кем работали над этими программами? Кто их ставил?

– В основном работала со Светланой Владимировной. Программы ставил Никита Михайлов.

– В произвольной программе у вас «Болеро», как у Камилы Валиевой. Вдохновляетесь ее выступлениями под эту музыку?

– Да, посмотрели программы всех, кто катался под «Болеро». И разные балеты тоже смотрели, чтобы брать что-то из них в программу, – ответила Лукашова.

В прошлом сезоне Лукашова заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниорок, а также 7-е на юниорском первенстве страны.