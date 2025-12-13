136

Лукашова о переходе к Соколовской: «Просто решили что-то изменить. Тренировки в новой группе очень нравятся»

Лукашова рассказала о переходе из группы Тутберидзе к Соколовской.

14-летняя фигуристка Валерия Лукашова рассказала, почему в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Накануне Лукашова заняла 8-е место в финале Кубка Москвы среди юниорок. В текущем сезоне она пропустила серию Гран-при России из-за травмы.

– Расскажите о переходе в группу Светланы Соколовской. Почему это произошло?

– Просто решили что-то изменить, перейти к Светлане Владимировне Соколовской. Как тренировки в новой группе? Очень хорошо, очень все нравится.

– Добавилось ли что-то в тренировочном процессе, по сравнению с предыдущим штабом?

– Да нет, в принципе… Просто другая группа, сменилась обстановка. Успела ли подружиться с кем-то в группе? Да, со всеми. У нас очень хорошая, уютная атмосфера.

– Над чем сейчас ведется основная работа с новым тренерским штабом? На ваш взгляд, в чем после перехода вы улучшились?

– Над скольжением, вращениями и дорожками. Думаю, я улучшилась в скольжении и во вращениях.

– Можете немного рассказать о своих программах?

– В короткой программе я катаю воина, амазонку, которая должна отвоевывать свою Родину, семью, которую изгнали изначально – в итоге, когда все их воины не смогли справиться, сказали позвать меня. Произвольная – это «Болеро». Очень мне нравится. Постановочный процесс проходил хорошо, никаких сложностей не было.

– С кем работали над этими программами? Кто их ставил?

– В основном работала со Светланой Владимировной. Программы ставил Никита Михайлов.

– В произвольной программе у вас «Болеро», как у Камилы Валиевой. Вдохновляетесь ее выступлениями под эту музыку?

– Да, посмотрели программы всех, кто катался под «Болеро». И разные балеты тоже смотрели, чтобы брать что-то из них в программу, – ответила Лукашова.

В прошлом сезоне Лукашова заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниорок, а также 7-е на юниорском первенстве страны.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
переходы
logoВалерия Лукашова
logoсборная России
женское катание
logoСветлана Соколовская
logoЭтери Тутберидзе
Никита Михайлов
logoКамила Валиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гербольдт об уходе Валиевой от Тутберидзе: «Это всегда очень больно, неприятно и обидно, но она не первая и не последняя. Спортсмены вправе на такое решение»
1 ноября, 18:39
Хуснутдинова о переходе к Тутберидзе: «Сердце подзамирало, когда в первый раз увидела Этери Георгиевну. Она своим взглядом завораживает»
27 октября, 17:07
Константинова о Валиевой: «Ее возвращение – мощная мотивация для всех наших фигуристок. Это будет другая Камила – взрослая, осознанная, с новым катанием»
20 октября, 12:53
Главные новости
«Ну это точно впервые в мире, друзья!» Плющенко показал, как Рубцова и Трофимова делают параллельное сальто на льду
вчера, 17:43Видео
Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница – молодые, способные люди. Молодцы, что хотят вернуться»
вчера, 14:13
Алена Леонова: «Бойкова и Козловский выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо»
вчера, 14:07
Алена Косторная: «Хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. Также собираемся заявиться на «Русский вызов»
вчера, 13:44
Леонова о чемпионате России: «У мужчин вижу в тройке Кондратюка, Гуменника и Семененко. Хотелось бы, чтобы Марк здорово выступил»
вчера, 13:35
Алена Леонова: «Думаю, к чемпионату России Петросян подойдет в практически лучшей своей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде»
вчера, 13:27
Мама Костылевой: «Лена больше не примет участия в шоу Плющенко. Я не разрешаю ей это делать»
вчера, 12:39
Первый канал покажет тренировки на чемпионате России в Санкт-Петербурге
вчера, 12:00
Росляков о возвращении Косторной и Куницы: «Планируем уже в этом сезоне выступать. Думаю, Алена сама все скажет»
вчера, 11:38
Энберт о чемпионате России: «В мужском одиночном катании высокая конкуренция. Гуменник, Семененко, Дикиджи точно претендуют на титул»
вчера, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05