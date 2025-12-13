Шинкаренко о распаде дуэта с Антоновым: «В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, иногда и до скандалов доходило»

Фигуристка Александра Шинкаренко рассказала о распаде дуэта с Антоновым.

Александра Шинкаренко рассказала о причинах распада танцевального дуэта с Михаилом Антоновым.

– Расскажите, когда было принято решение о прекращении вашей совместной работы с Михаилом? Что произошло в вашей паре?

– У нас были сложные взаимоотношения. У Миши очень непростой характер. Конечно, и результатами были недовольны. Хотя и нам самим, и тренерам программы нравились, образы мы хорошо чувствовали и передавали, оценки за компоненты разочаровывали. Все замечали, что взаимодействия в паре нам не хватает.

После последних соревнований поговорили с тренерами и пришли к общему решению о завершении сотрудничества. В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, слишком много эмоций было, иногда и до скандалов доходило, и для меня распад нашей пары стал облегчением, несмотря на то что мы антропометрически хорошо подходили друг другу и могли бы ставить себе высокие планки. Конечно, я очень расстроена, я до последнего надеялась, что все наладится.

– Какие у вас дальнейшие спортивные планы?

– Пока катаюсь одна, у Анжелики Алексеевны (Крыловой ). Работаю над скольжением, много танцую. Мне 18 лет, и я твердо намерена продолжить карьеру, пока вне этого спорта не представляю свою жизнь, – сказала Шинкаренко.