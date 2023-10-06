Туктамышева, Семененко и Гуменник выступят с показательными номерами на мемориале Панина-Коломенкина
Фигуристы представят показательные номера на мемориале Панина в Санкт-Петербурге.
«Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами 6 октября – в заключительный день Мемориала Николая Панина-Коломенкина», – рассказали в оргкомитете соревнований.
Показательные выступления начнутся в 19.00 по московскому времени.
Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный
Интересно уже увидеть)
А может и в старом платье каком-нибудь.
Увидем скоро в любом случае)