Туктамышева, Семененко и Гуменник выступят с показательными номерами на мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристы представят показательные номера на мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

« , и выступят с показательными номерами 6 октября – в заключительный день Мемориала Николая Панина-Коломенкина», – рассказали в оргкомитете соревнований.

Показательные выступления начнутся в 19.00 по московскому времени.

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный