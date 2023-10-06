Туктамышева, Семененко и Гуменник выступят с показательными номерами на мемориале Панина-Коломенкина

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Мемориал Панина Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Фигуристы представят показательные номера на мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

«Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами 6 октября – в заключительный день Мемориала Николая Панина-Коломенкина», – рассказали в оргкомитете соревнований.

Показательные выступления начнутся в 19.00 по московскому времени.

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный

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5 комментариев

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Аленка_76
У Лизы похоже новый номер будет.
Интересно уже увидеть)
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Maria L
Ответ Аленка_76
У Лизы похоже новый номер будет. Интересно уже увидеть)
она же его только на днях поставила, там и костюма скорее всего нет. думаю будет небо или что-нибудь из старых показательных выступлений
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Аленка_76
Ответ Maria L
она же его только на днях поставила, там и костюма скорее всего нет. думаю будет небо или что-нибудь из старых показательных выступлений
Возможно старый показательный.
А может и в старом платье каком-нибудь.
Увидем скоро в любом случае)
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Maria L
Ответ Аленка_76
Возможно старый показательный. А может и в старом платье каком-нибудь. Увидем скоро в любом случае)
мне кажется это для Уфы номер ☺ но да, дождёмся вечера и посмотрим что Лиза приготовила
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