«Ленчик, ну? Аврора! Ты ждешь всех?» Плющенко выложил видеоанонс «Спящей красавицы» в обнимку с Костылевой и сыном

Плющенко выложил видеоанонс шоу в Минске с Костылевой и своим сыном.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пригласил зрителей на ледовое шоу «Спящая красавица», которое пройдет в Минске 13-14 декабря.

На льду выступят Александра Трусова (исполнит роль Феи Карабос), Анна Щербакова (Фея Сирени), Алена Косторная (Королева), а также Елена Костылева (Принцесса Аврора) и сын Плющенко Александр (Принц).

«Звезд понаехало в Беларусь просто огромное количество. И Лена (Костылева), кстати, здесь!

Ленчик, ну? Аврора! Ты ждешь всех?» – сказал Плющенко в видео для телеграм-канала.

«Да, Принцесса Аврора всех очень ждет», – ответила Костылева.

«Принц тоже всех очень ждет», – добавил сын Плющенко.