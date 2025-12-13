РУСАДА в 2025 году чаще всего из фигуристов тестировало на допинг Кондратюка, Угожаева, Галлямова, Алиева и Лутфуллина
Стало известно, кого из фигуристов в 2025 году чаще всего проверяли на допинг.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало имена фигуристов, которые в 2025 году чаще всего проходили тестирование на допинг.
По четыре раза проходили проверку Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев.
Трижды проходили тестирование Алиса Двоеглазова, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Анастасия Мишина, Софья Муравьева, Девид Нарижный, Евгений Семененко, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Аделия Петросян и Арсений Федотов.
Всего с января по ноябрь Российское антидопинговое агентство протестировало на допинг 80 фигуристов.
