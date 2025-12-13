РУСАДА в 2025 году чаще всего из фигуристов тестировало на допинг Кондратюка, Угожаева, Галлямова, Алиева и Лутфуллина

Стало известно, кого из фигуристов в 2025 году чаще всего проверяли на допинг.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало имена фигуристов, которые в 2025 году чаще всего проходили тестирование на допинг.

По четыре раза проходили проверку Марк Кондратюк , Дмитрий Алиев , Александр Галлямов , Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев .

Трижды проходили тестирование Алиса Двоеглазова , Петр Гуменник , Макар Игнатов , Анастасия Мишина , Софья Муравьева, Девид Нарижный, Евгений Семененко , Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Аделия Петросян и Арсений Федотов.

Всего с января по ноябрь Российское антидопинговое агентство протестировало на допинг 80 фигуристов.