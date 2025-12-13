Фигуристка Анастасия Мишина получила диплом магистра.

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина получила диплом магистра в Национальном государственном университете имени Петра Лесгафта.

«Магистр 👩‍🎓», – написала фигуристка, опубликовав в соцсетях фото.

Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым. Они также являются чемпионами Европы и двукратными призерами Олимпийских игр.

Фото: страница Анастасии Мишиной