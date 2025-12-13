Роднина об отстранении России: «Это не упущение, а сознательная политика Баха. О каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, но не о нем»

Роднина: о каких-то президентах МОК можем говорить с уважением, но не о Бахе.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рада, что МОК снял ограничения с юных российских спортсменов.

«Справедливость начала восторжествовать. Не было до этого оснований. Отстранять наших спортсменов, особенно юношей – это было неправильным решением. МОК наконец это осознал.

Решения ранее – это не упущение, а сознательная политика Баха. Если о каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, учитывать их достижения, но не о Бахе, долгое пребывание которого во главе получило мало одобрения от всего олимпийского движения (не только со стороны России и Белоруссии).

Также надо отметить работу и стремление нашего министра спорта Михаила Дегтярева, потому что это одна из основных тем, которую он анонсировал, когда возглавлял министерство. И мы уже видим результаты! Однозначно, стоит отметить работу Дегтярева, потому что не просто так МОК принял такое решение. Определенная настойчивость, требования, судебные процессы подтолкнули МОК к этому постановлению», – сказала Роднина.

