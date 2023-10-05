Гуменник после шоу в Пекине: «Мечта стать реальностью, ощущать красоту столицы! Удар!»
Фигурист Петр Гуменник после шоу в Пекине сделал отсылку к мемам про Китай.
С 1 по 3 октября в китайской столице проходило шоу Magic on Ice с участием российских фигуристов.
«Приветствовать! Смотреть на Пекин. Пекин – сердце Китая, душа культуры. Мечта стать реальностью, ощущать красоту столицы! Удар!» – написал Гуменник в соцсетях.
Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами
Но шутку оценила, да.
Петю приветствовали в столице Китая Пекине , очень красивом городе , мечты сбылись увидеть его в столице, прокат был превосходным , как- то так ! )
Петя харизматичный , талантливый парень и любит пошутить