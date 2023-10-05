Гуменник после шоу в Пекине: «Мечта стать реальностью, ощущать красоту столицы! Удар!»

Фигурист Петр Гуменник после шоу в Пекине сделал отсылку к мемам про Китай.

С 1 по 3 октября в китайской столице проходило шоу Magic on Ice с участием российских фигуристов.

«Приветствовать! Смотреть на Пекин. Пекин – сердце Китая, душа культуры. Мечта стать реальностью, ощущать красоту столицы! Удар!» – написал Гуменник в соцсетях.

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