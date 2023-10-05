Гуменник после шоу в Пекине: «Мечта стать реальностью, ощущать красоту столицы! Удар!»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник после шоу в Пекине сделал отсылку к мемам про Китай.

С 1 по 3 октября в китайской столице проходило шоу Magic on Ice с участием российских фигуристов.

«Приветствовать! Смотреть на Пекин. Пекин – сердце Китая, душа культуры. Мечта стать реальностью, ощущать красоту столицы! Удар!» – написал Гуменник в соцсетях.

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18 комментариев

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Perfectooo
Переведите кто-нибудь на русский, пожалуйста..
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Леди Брэкнелл
Это перевод с китайского что ли?
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Delirium
Ответ Perfectooo
Переведите кто-нибудь на русский, пожалуйста..
Это аллюзия на типичные китайские инструкции и описания товаров, переведенные на русский автоматическим переводом.
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Elena S
Эх, Петр, слишком сложно для фанатов фигурного катания. Лучше бы написал «я так всех люблю, спасибо моим болельщикам, вы просто космос» и так далее.

Но шутку оценила, да.
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Delirium
Петя, конечно, молодец, но таким образом лучше все-таки не шутить, могут неправильно понять и обидеться.
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Леди Брэкнелл
Ответ Elena S
Это он шутку выдал
Скорее всего текст через гугл-переводчик прогнал туда-сюда.
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Mari Gams
Петя просто написал отзывы , которые ему прислали китайские болельщики , при переводе через Гугл получается очень забавно , но смысл все же понятен )
Петю приветствовали в столице Китая Пекине , очень красивом городе , мечты сбылись увидеть его в столице, прокат был превосходным , как- то так ! )
Петя харизматичный , талантливый парень и любит пошутить
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natali5228
Ответ RusVector
Все понятно, с Щербаковой наобнимался на шоу и дар речи потерял! Сделай предложение ей уже ...
Хм. Мода на глупых жён вроде в прошлое ушла
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Elena S
Ответ Delirium
Это аллюзия на типичные китайские инструкции и описания товаров, переведенные на русский автоматическим переводом.
Никогда еще посты фигуристов не обсуждались с точки зрения аллюзий и сравнений.
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Perfectooo
Ответ Elena S
Эх, Петр, слишком сложно для фанатов фигурного катания. Лучше бы написал «я так всех люблю, спасибо моим болельщикам, вы просто космос» и так далее. Но шутку оценила, да.
А для каких фанатов это не сложно? Шахматных?
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Elena S
Ответ Perfectooo
А для каких фанатов это не сложно? Шахматных?
AI-фанатов. Только для искусственного интеллекта это понятно.
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Black&White
Вот что делает с людьми отсутствие нормального школьного образования. Совсем свои мысли выражать не может.
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Док Аксель
Это прямая речь Пети или вольный перевод здешних знатоков китайского на нижегородский ?...
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Perfectooo
Ответ Delirium
Это аллюзия на типичные китайские инструкции и описания товаров, переведенные на русский автоматическим переводом.
Вооононочё..
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Elena S
Ответ Леди Брэкнелл
Это перевод с китайского что ли?
Это он шутку выдал
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Elena S
Ответ Леди Брэкнелл
Скорее всего текст через гугл-переводчик прогнал туда-сюда.
Ну прогнал и прогнал. Зато оригинально.
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