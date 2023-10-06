Александр Жулин: «Белорусы не могут составить конкуренцию, а русские ее создают – побеждают, завоевывают медали. Все политизировано»

Александр Жулин высказался о возможном допуске ISU белорусских спортсменов.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что некоторые члены Международного союза конькобежцев (ISU) выступают за допуск белорусов к турнирам под эгидой организации. При этом у россиян подобной поддержки нет.

«Если допустят белорусов – это хорошо. В этом случае понятно, что им будет комфортно без русских, потому что белорусы не могут составить такую конкуренцию, а русские ее создают, побеждают, завоевывают медали.

Белорусы никому не мешают. Это все политизировано, что еще тут говорить», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Некоторые члены ISU выступают за допуск белорусских спортсменов к соревнованиям. У россиян такой поддержки нет («Р-Спорт»)