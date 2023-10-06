Александр Жулин: «Белорусы не могут составить конкуренцию, а русские ее создают – побеждают, завоевывают медали. Все политизировано»

Теги сборная России ISU Александр Жулин сборная Беларуси Фигурное катание

Александр Жулин высказался о возможном допуске ISU белорусских спортсменов.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что некоторые члены Международного союза конькобежцев (ISU) выступают за допуск белорусов к турнирам под эгидой организации. При этом у россиян подобной поддержки нет. 

«Если допустят белорусов – это хорошо. В этом случае понятно, что им будет комфортно без русских, потому что белорусы не могут составить такую конкуренцию, а русские ее создают, побеждают, завоевывают медали.

Белорусы никому не мешают. Это все политизировано, что еще тут говорить», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

Некоторые члены ISU выступают за допуск белорусских спортсменов к соревнованиям. У россиян такой поддержки нет («Р-Спорт»)

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15 комментариев

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Marco Reus
Проявил максимальное неуважение, надменность и чванство к белорусским спортсменам подобным высказыванием, словно они никто и звать их никак, а на соревнованиях участвуют для галочки. Вроде заслуженный тренер, должен знать о спортивном этикете, а по речи обычный школьный физрук. Лучше бы молчал.
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King_bez_ice
Жулин, как тебе такой план
Прекращаете б.действия и через полгода вас возвращают, а?
Не крутится этот мир вокруг фигурки
+13
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Savarona25
Хотелось бы напомнить Жулину, что все те высококачественные товары, которыми он наверняка привык пользоваться, произведены на том самом Западе или развитом Востоке как раз в условиях конкуренции, которую никто не боится и наоборот считают движителем современного прогресса. А конкуренции боятся в замкнутых обществах, куда РФ успешно и движется.
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SQem
Белорусы хоть города и села вроде не стирают с лица земли
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Анастасия Прудникова
Ну в художественной гимнастике, например, белорусы очень даже могут конкуренцию составить.
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Delirium
Ответ King_bez_ice
Жулин, как тебе такой план Прекращаете б.действия и через полгода вас возвращают, а? Не крутится этот мир вокруг фигурки
Какой-то у тебя херовый план. Мир не крутится вокруг фигурки, но надо каким-то образом прекратить боевые действия в надежде на то, что через пол года нас возвратят?
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comewhatmay
Если бы дело было только в боязни конкуренции, их бы никто не отстранял изначально.
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Лека-Лека
Жулин и этика - противоположности.

Какими бы ни были белорусские спортсмены по ровню подготовки - так говорить нельзя.
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aza.nova
Белорусов начали отстранять ещё раньше россиян. Под предлогом - "Лукашенко - последний диктатор Европы". Особенно разошлись - ввели санкции после 20го года, после неудавшейся попытки сделать из Беларуси Украину 2.0. Сейчас не допускают из-за поддержки России. Как говорится, было бы желание, а предлог всегда найдётся у тех, у кого власть в руках. Так кто же диктатор?
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Пьяная Бестия
Ответ SQem
Белорусы хоть города и села вроде не стирают с лица земли
Некоторые целые страны стирают с лица земли и ничо, о демократии балаболят
+3
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Andrew Chepaylo
Ответ Delirium
Какой-то у тебя херовый план. Мир не крутится вокруг фигурки, но надо каким-то образом прекратить боевые действия в надежде на то, что через пол года нас возвратят?
Надо прекратить боевые действия потому, что война это ужасно
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Валерия Иванова
Ответ Анастасия Прудникова
Ну в художественной гимнастике, например, белорусы очень даже могут конкуренцию составить.
Гребля, батут, легкая атлетика (немногие виды)
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