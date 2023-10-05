Матвей Ветлугин: «В короткой программе звучат мои слова, я их записывал. Мой голос на тон ниже»

Матвей Ветлугин поделился впечатлениями от начала сезона.

Сегодня фигурист занял пятое место в короткой программе (83,71) на мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

«Тактическую ошибку допустил перед самым выходом на старт — никогда не делал двойной аксель, двойные разминал, тройной риттбергер. А сейчас попробовал сделать двойной аксель перед прокатом, сделал очень хорошо — а в прокате прыжок не получился. Это была тактическая ошибка. С Алексеем Николаевичем обсудили, что это было зря, несогласованное решение. Не было той степени уверенности, с которой я мог ехать.

Выбор музыки — про это очень долго рассказывать. Нет, не Сергей Козлов музыку делал, но мы с ним очень много программ создали вместе, программ шесть, наверное. Возможно, это оставило свой отпечаток на том, как должна компоноваться музыка.

Была работа многих людей, не двух и не трех. Очень долго создавалось, случайности судьбы нам благоволили. Это как-нибудь отдельно расскажу, действительно долгая история.

Кто придумал добавить в программу слова? Это мои слова, я их записывал. Мой голос на тон ниже. Фраза «В танго не бывает ошибок» имеет двойственное значение. С одной стороны, это программа, это наша жизнь, которая воплощена через танго. Ошибки допущены именно в жизни, но эта жизнь выражена через танго. В танго нет ошибки, а это была ошибка жизни»,— сказал Ветлугин.