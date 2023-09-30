Матвей Ветлугин: «В нынешнем сезоне добавится четверной риттбергер. Сальхов оставили на следующий год»

Матвей Ветлугин рассказал, что в новом сезоне будет исполнять четверной риттбергер.

«В нынешнем сезоне добавится четверной риттбергер. Он практически освоен. Сальхов оставили на следующий год. Освоение четверных прыжков – процесс очень индивидуальный.

Нужно, прежде всего, обращать внимание, насколько легко исполняется соответствующий тройной прыжок и остается ли резерв для еще одного оборота. Если уверен в себе, нужно начинать делать. Когда подходишь к соответствующему уровню исполнения тройного прыжка, освоение четверного занимает не так много времени.

В марте замахнулся на четверной лутц, но получил надрыв связок и отложил освоение этого прыжка до лучших времен», – сказал фигурист.