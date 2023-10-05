Гран-при среди юниоров. Ткаченко и Киляков, Эллиана Пил и Итан Пил, Синкон-Дебю и Селестино покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Казахстана сборная Великобритании сборная Израиля Гран-при среди юниоров Эллиана Пил Итан Пил Элизабет Ткаченко Алексей Киляков-младший Ева Бернар Амедео Бонетто Ореа Синкон-Дебю Алиса Корнева Киран Макдональд Лена Малик-Репу Илья Синельников Фигурное катание

6 октября танцоры на льду представят ритм-танцы на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Ереван, Армения

Начало – 13.30 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)

2. Алиса Корнева – Киран Макдональд (Канада)

3. Маэлль Ледерманн – Антонин Эмо (Швейцария) 

Вторая разминка

4. Лена Малик-Репу – Илья Синельников (Франция)

5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

6. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

7. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)

Третья разминка

8. Майте Охеда Линдхольст – Гектор Гонсалес Эльвира (Испания) 

9. Эллиана Пил – Итан Пил (США)

10. Молли Хирсин – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)

11. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)

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