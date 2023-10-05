Гран-при среди юниоров. Ткаченко и Киляков, Эллиана Пил и Итан Пил, Синкон-Дебю и Селестино покажут ритм-танцы
6 октября танцоры на льду представят ритм-танцы на Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Ереван, Армения
Начало – 13.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)
2. Алиса Корнева – Киран Макдональд (Канада)
3. Маэлль Ледерманн – Антонин Эмо (Швейцария)
Вторая разминка
4. Лена Малик-Репу – Илья Синельников (Франция)
5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
6. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
7. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
Третья разминка
8. Майте Охеда Линдхольст – Гектор Гонсалес Эльвира (Испания)
9. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
10. Молли Хирсин – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)
11. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)
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