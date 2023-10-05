Гран-при среди юниоров. Накамура, Мартынов, Ли, Куперман, Кулиш, Данильянц покажут короткие программы

5 октября на этапе Гран-при среди юниоров юноши покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Ереван, Армения

Короткая программа

Начало – 18.15 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Федор Кулиш (Латвия)

2. Семен Данильянц (Армения)

3. Александр Феган (США)

4. Сехэи Лоу (Канада)

5. Шунске Накамура (Япония)

Вторая разминка

6. Оскар Оливер (Польша)

7. Адриан Хименес Де Бальдомеро (Испания)

8. Даниэль Мартынов (США)

9. Илья Гогитидзе (Франция)

10. Пак Хен Со (Южная Корея)

Третья разминка

11. Лука Имедашвили (Литва)

12. Тимур Звягин (Узбекистан)

13. Олег Мельников (Казахстан)

14. Денис Круглов (Бельгия)

15. Тамир Куперман (Израиль)

Четвертая разминка

16. Дэвид Ли (Канада)

17. Джедидайя Линкольн (Великобритания)

18. Деян Михайлов (Болгария)

19. Чоу Чи Ван (Гонконг)

20. Давид Седей (Словения)

21. Микаэл Салазарян (Армения)

Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Ереване