Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Пинчук и Погорелов, Куи и Экерт покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Германии сборная Чехии сборная Украины Гран-при среди юниоров Дарья Гримм Михаил Савицкий Мария Пинчук Никита Погорелов Натали Блаасова Филип Блаас Эми Куи Кенни Экерт Сара Кишимото Атсухико Тамура Одра Ганс Майкл Бутсан Диана Шнайдер Джозеф Бут Кристина Блэнд Мэтть Спэрри Эверест Жу Фигурное катание

29 сентября на этапе Гран-при среди юниоров начнутся соревнования в танцах на льду.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

3. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

Вторая разминка

6. Эми Куи – Кенни Экерт (США)

7. Сара Кишимото – Атсухико Тамура (Япония)

8. Одра Ганс – Майкл Бутсан (Канада)

9. Диана Шнайдер – Джозеф Бут (Франция)

Третья разминка

11. Кристина Блэнд – Мэтть Спэрри (США) 

12. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)

14. Джейми Фурнье – Эверест Жу (Канада)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий