Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Пинчук и Погорелов, Куи и Экерт покажут ритм-танцы

29 сентября на этапе Гран-при среди юниоров начнутся соревнования в танцах на льду.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

3. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

Вторая разминка

6. Эми Куи – Кенни Экерт (США)

7. Сара Кишимото – Атсухико Тамура (Япония)

8. Одра Ганс – Майкл Бутсан (Канада)

9. Диана Шнайдер – Джозеф Бут (Франция)

Третья разминка

11. Кристина Блэнд – Мэтть Спэрри (США)

12. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)

14. Джейми Фурнье – Эверест Жу (Канада)