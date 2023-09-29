Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Пинчук и Погорелов, Куи и Экерт покажут ритм-танцы
29 сентября на этапе Гран-при среди юниоров начнутся соревнования в танцах на льду.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
3. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
Вторая разминка
6. Эми Куи – Кенни Экерт (США)
7. Сара Кишимото – Атсухико Тамура (Япония)
8. Одра Ганс – Майкл Бутсан (Канада)
9. Диана Шнайдер – Джозеф Бут (Франция)
Третья разминка
11. Кристина Блэнд – Мэтть Спэрри (США)
12. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)
14. Джейми Фурнье – Эверест Жу (Канада)
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