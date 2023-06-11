Железняков о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Есть гениальная фраза: «Назло бабушке отморожу уши». Вот это про них»

Теги сборная России ISU сборная Беларуси Политика Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков прокомментировал продление отстранения российских фигуристов.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Решение не удивило. Недавно говорил, что здесь спортивные чиновники высшего ранга во всех западных, европейских странах не решают ровном счетом ничего. Решают большая политика и большие чиновники в политических кругах.

Идет специальная дискриминация, дискредитация россиян и наших братьев белорусов. Поэтому вообще это неудивительно. Я сразу прогнозировал, что это будет. Даже в ущерб себе. Есть гениальная фраза: «Назло бабушке отморожу уши». Вот это про них.

Будут делать все, чтобы дискредитировать и дискриминировать российских и белорусских спортсменов. Это все решают высшие политические круги, а спортивные чиновники выполняют приказ свыше.

Они бы, может, и рады все это остановить, сотрудничать с нами. Уже кричат своим же политикам: «Смотрите, какие у нас убытки». Но их не слышат и не будут слушать. Идет политическая, информационная война. Поэтому все это будет происходить. Неудивительно», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

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8 комментариев

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Viks
"Идет специальная дискриминация, дискредитация россиян и наших братьев белорусов." --- 1) Какая, нахрен, дискредитация? Железяка не знает смысла произносимых слов? 2) Дискриминация - это ущемление Права Человека. Что такое "специальная", ведомо только Железяке. 3) Выступать на частных соревнованиях не является незыблемым Правом человека, то есть такого Права нет - нигде не прописано и не закреплено.
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KMR
Везде русофобия)) Главное не бояться назвать фамилию главного русофоба.
У страны были финалы еврокубков по футболу,этапы кубков мира в зимних видах,ОИ,Ф1,ЧМ по футболу...
Но кто-то решил поиграть в многополярность ценой в десятки тысяч жизней
+4
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gift...!
Ответ abacus cp
И кто у нас бабушка?
Который дедушка🤓
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gift...!
Да когда же его или в думу посадят, или микрофон отключат?
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abacus cp
И кто у нас бабушка?
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Viks
"Идет специальная дискриминация" --- типа Специальной Операции?
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papadok
По-моему, они кричат - Верните нам Ханю!
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