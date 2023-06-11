Железняков о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Есть гениальная фраза: «Назло бабушке отморожу уши». Вот это про них»

Алексей Железняков прокомментировал продление отстранения российских фигуристов.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Решение не удивило. Недавно говорил, что здесь спортивные чиновники высшего ранга во всех западных, европейских странах не решают ровном счетом ничего. Решают большая политика и большие чиновники в политических кругах.

Идет специальная дискриминация, дискредитация россиян и наших братьев белорусов. Поэтому вообще это неудивительно. Я сразу прогнозировал, что это будет. Даже в ущерб себе. Есть гениальная фраза: «Назло бабушке отморожу уши». Вот это про них.

Будут делать все, чтобы дискредитировать и дискриминировать российских и белорусских спортсменов. Это все решают высшие политические круги, а спортивные чиновники выполняют приказ свыше.

Они бы, может, и рады все это остановить, сотрудничать с нами. Уже кричат своим же политикам: «Смотрите, какие у нас убытки». Но их не слышат и не будут слушать. Идет политическая, информационная война. Поэтому все это будет происходить. Неудивительно», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так