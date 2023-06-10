Александр Жулин: «ISU рубит сук, на котором сидит. Думаю, они все равно нас не допустят»

Теги сборная России ISU Александр Жулин деньги Фигурное катание

Александр Жулин высказался о финансовых потерях ISU, связанных с отстранением россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«ISU надо сейчас придумывать золотые медали, которые завоевывают не сильнейшие спортсмены. Кому это интересно смотреть? Они рубят сук, на котором сами сидят.

Я думаю, что они все равно нас не допустят, пока вся эта ситуация продолжается. А то, что они могут потерять практически все деньги, это однозначно. Без России всем тяжело.

Мне кажется, им все равно, что будет с этим видом спорта. Если, конечно, они не совсем безрассудны, то нужно возвращать спортсменов», – сказал Жулин.

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3 комментария

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Viks
Не допустят
+4
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+4
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Viks
«ISU надо сейчас придумывать золотые медали, которые завоевывают не сильнейшие спортсмены. --- Это вам надо придумывать, для "сильнейших", а у них есть уже. У Губановой, например.
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0
+1
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avcgloronalduMU
не бедствуют они
0
0
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