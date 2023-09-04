Тарасова о призыве стран Северной Европы не допускать россиян: «В фигурном катании эти страны занимают последние места. Стыдно смотреть, как они катаются»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Финляндии сборная Швеции Политика сборная Норвегии сборная Дании Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала недоразвитостью призыв северных стран против допуска россиян.

«Если говорить о фигурном катании, то, на мой взгляд, это не может ни на что повлиять. Эти страны если и участвуют, то занимают последние места, делегируя [на чемпионаты мира и Европы] по одному человеку. Стыдно смотреть на то, как они катаются.

Они хотят видеть фигурное катание таким, каким они его представляют, или они хотят видеть его таким, каким его представляем и показываем мы? Вот поэтому у них и сложилось такое мнение. Недоразвитость и убогость», – сказала заслуженный тренер СССР.

Страны Северной Европы выступили против допуска россиян на международные старты

11 комментариев

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Mikhail Lopatin
Зачем в ответ на заявление чиновников оскорблять фигуристов? Что они-то ТАТ сделали? Как могут, так и катают. У шведов Андреас Нордебак -- весьма талантливый юноша, к слову. И программы интересные от Ришо катает. Его разве стыдно смотреть? Стыдно читать такие комментарии.
+24
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arisstopane
"Эти страны если и участвуют, то занимают последние места, делегируя [на чемпионаты мира и Европы] по одному человеку. Стыдно смотреть на то, как они катаются...Недоразвитость и убогость"...
возможно, если б их правительства тоже десятилетиями финансировали фк, у них тоже были бы свои чемпионы мира и олимпийских игр, но они цынично выбрали благополучие и качество жизни всего населения своих стран, установив среднюю зарплату в 5 000$, а минимальные пенсии в 1500$...
а так не поспоришь: недоразвитость и убогость...
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+14
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bona ulo
Ну да, на свете существует только один вид спорта - фигурное катание. Высокомерие и глупость.
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Lavkaspice
Ну так международные соревнования не только по фк проходят, они говорили про все старты во всех видах спорта. ТАТ зациклилась на своем виде спорта.
+7
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Shveddka
А названия прыжков в честь европейцев произносить не стыдно?
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Aelinka
Так всегда же. Последние высказывают то, что не могут сказать вторые/третьи и четвертые, чтобы их не обвинили в том, что убирают конкурентов
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Amneris
Ответ arisstopane
"Эти страны если и участвуют, то занимают последние места, делегируя [на чемпионаты мира и Европы] по одному человеку. Стыдно смотреть на то, как они катаются...Недоразвитость и убогость"... возможно, если б их правительства тоже десятилетиями финансировали фк, у них тоже были бы свои чемпионы мира и олимпийских игр, но они цынично выбрали благополучие и качество жизни всего населения своих стран, установив среднюю зарплату в 5 000$, а минимальные пенсии в 1500$... а так не поспоришь: недоразвитость и убогость...
Средняя зарплата чуть ниже (кроме Дании, конечно), но в целом Вы абсолютно правы. Но нашим почему-то приятнее смотреть на девочек с тремя классами сельско-приходской, нагло разъезжающих на геликах, нежели озаботиться своей хотя бы пенсией в 15.000 рублей.
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Ответ arisstopane
"Эти страны если и участвуют, то занимают последние места, делегируя [на чемпионаты мира и Европы] по одному человеку. Стыдно смотреть на то, как они катаются...Недоразвитость и убогость"... возможно, если б их правительства тоже десятилетиями финансировали фк, у них тоже были бы свои чемпионы мира и олимпийских игр, но они цынично выбрали благополучие и качество жизни всего населения своих стран, установив среднюю зарплату в 5 000$, а минимальные пенсии в 1500$... а так не поспоришь: недоразвитость и убогость...
Какие сказки вы пишите. Живу уже 15 лет в северной Европе.
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