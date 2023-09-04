Тарасова о призыве стран Северной Европы не допускать россиян: «В фигурном катании эти страны занимают последние места. Стыдно смотреть, как они катаются»

Татьяна Тарасова назвала недоразвитостью призыв северных стран против допуска россиян.

«Если говорить о фигурном катании, то, на мой взгляд, это не может ни на что повлиять. Эти страны если и участвуют, то занимают последние места, делегируя [на чемпионаты мира и Европы] по одному человеку. Стыдно смотреть на то, как они катаются.

Они хотят видеть фигурное катание таким, каким они его представляют, или они хотят видеть его таким, каким его представляем и показываем мы? Вот поэтому у них и сложилось такое мнение. Недоразвитость и убогость», – сказала заслуженный тренер СССР.

Страны Северной Европы выступили против допуска россиян на международные старты