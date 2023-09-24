Татьяна Тарасова заявила, что не понимает запрета выступать под музыку Rammstein.

Ранее тренеры фигуристов Петра Гуменника и Таисии Проскуряковой решили убрать из их программ песню Sonne.

«Не могу понять, почему под эту музыку нельзя выступать. В моей жизни никогда не было такого, чтобы запрещали использовать какие-либо композиции. Для меня это абсолютно непонятно.

Нигде нет таких законов, которые определяли бы, под что можно кататься, а под что нет. И в ISU (Международном союзе конькобежцев) их тоже нет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки