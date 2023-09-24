Тарасова об отмене Rammstein: «Это абсолютно непонятно. В моей жизни никогда не было такого, чтобы запрещали использовать композиции»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU мужское катание женское катание Петр Гуменник музыка Таисия Проскурякова Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не понимает запрета выступать под музыку Rammstein.

Ранее тренеры фигуристов Петра Гуменника и Таисии Проскуряковой решили убрать из их программ песню Sonne.

«Не могу понять, почему под эту музыку нельзя выступать. В моей жизни никогда не было такого, чтобы запрещали использовать какие-либо композиции. Для меня это абсолютно непонятно.

Нигде нет таких законов, которые определяли бы, под что можно кататься, а под что нет. И в ISU (Международном союзе конькобежцев) их тоже нет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

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19 комментариев

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Ебздрогыч
В фигурном катании в плане музыкального сопровождения должны остаться три кита: Шаман, Любэ и Газманов. Все остальные композиции должны согласовываться с министерством правды. О недружественной музыке и речи быть не может!
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Buharoid
Самое восхитительное, что два года назад Тиль выступал на вполне официальном кремлёвском шабаше.
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dpv
А теперь есть.
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LaffyTaffy
Ответ Ебздрогыч
В фигурном катании в плане музыкального сопровождения должны остаться три кита: Шаман, Любэ и Газманов. Все остальные композиции должны согласовываться с министерством правды. О недружественной музыке и речи быть не может!
Люсю Чеботину забыли с её актуальной "Зачем мне солнце Монако, мне и на Руси хорошо"
+3
-1
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Olga.t
Татьяна Анатольевна до сих пор удивляется таким событиям? Можно вообще-то поинтересоваться о причинах запрета у Чайковской, Сихарулидзе.. . Вряд ли они ничего не знают.
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papadok
Конечно, в той жизни все было проще, неправильную музыку просто практически негде было слушать, а уж чтобы прилюдно под неё кататься - да ладно Вам, Татьяна Анатольевна, не гоните :)
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f0mk4
В этой стране и не такое придумают ...
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papadok
Ответ Ебздрогыч
В фигурном катании в плане музыкального сопровождения должны остаться три кита: Шаман, Любэ и Газманов. Все остальные композиции должны согласовываться с министерством правды. О недружественной музыке и речи быть не может!
Я бы к Бузовой и Люсе Чеботиной присмотрелся. Мы против цензуры на ФК!
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Andreir888
Пожалуй, соглашусь с Татьяной Анатольевной! Ведомство Бенкендорфа снова в деле?((
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Сергей Зуев
Всё, с завтрашнего дня слушаю только Тиля)
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Пол Ганарара:
Татьяна Анатольевна наконец-то базанула
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Док Аксель
Никогда такого не было и вот опять... ( В.С. Черномырдин )
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Artmann
Ответ Andreir888
Пожалуй, соглашусь с Татьяной Анатольевной! Ведомство Бенкендорфа снова в деле?((
Плюс за просветительский заряд. Кому-то может захотеться узнать - а кто такой этот Бенкендорф.)
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mr.Big
Ответ Полосатый Октобус*)
Глядя на такие сообщения понимаешь об уровне развития либеральной оппозиции. На западе запреты на десятки песен если не сотни. На песни типа имэджн Джонна Ленона. За репосты нежелательных песен на западе поставят раком. Запад у вас Северная Корея или нет ещё?
Ты для начала терминологию слова Либерал ищучи и второе смотреть нужно на себя,а не сравнивать с западом.
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