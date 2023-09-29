Гран-при среди юниоров. Со Чжин Юн, Уэзоно, Квон Мин Соль, Эверхардт выйдут на лед с произвольными программами

29 сентября на этапе Гран-при среди юниоров будут разыграны медали у девушек.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Пятая разминка

22. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)

23. Гао Шици (Китай)

24. Габриэле Юскайте (Литва)

25. Лулу Лин (Канада)

26. Кира Барановска (Латвия)

27. Олеся Рэй (Германия)

Шестая разминка

28. Антея Градинару (Швейцария)

29. Сара Эверхардт (США)

30. Ван Ихань (Китай)

31. Рена Уэзоно (Япония)

32. Со Чжин Юн (Южная Корея)

33. Квон Мин Соль (Южная Корея)

После короткой программы

1. Со Чжин Юн (Южная Корея) – 68,96

2. Рена Уэзоно (Япония) – 64,85

3. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 64,00

4. Сара Эверхардт (США) – 60,19

5. Антея Градинару (Швейцария) – 59,24

6. Ван Ихань (Китай) – 59,06

7. Лулу Лин (Канада) – 56,16

8. Кира Барановска (Латвия) – 51,34

9. Олеся Рэй (Германия) – 50,30

10. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 49,75

11. Гао Шици (Китай) – 47,24

12. Габриэле Юскайте (Литва) – 47,19