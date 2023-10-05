Глеб Лутфуллин: «Я отношусь к сезону как к Mortal Combat, прохожу уровни в игре. Чемпионат России – главный боссик»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Мемориал Панина Глеб Лутфуллин Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин сравнил выступления в сезоне с игрой в Mortal Combat.

Сегодня Лутфуллин занял третье место в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Вообще, я отношусь к сезону как к Mortal Combat. Прохожу уровни в игре. Первая ступенька – Гран-при, потом второй этап и чемпионат России.

Чемпионат России – как главный боссик. Хотя вообще главный боссик в моей голове», – сказал Лутфуллин.

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1 комментарий

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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И на каком уровне уже?
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