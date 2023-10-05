Игнатов о произвольной: «Разве может быть сезон в фигурном катании без «Кармен»? Мне понравилось, остановились на этом варианте»

Фигурист Макар Игнатов оценил победу в короткой программе на Мемориале Панина.

Игнатов лидирует на турнире в Санкт-Петербурге с результатом 103,45 балла.

«Честно говоря, изначально я об этом не думал, не ставил себе какую-то планку по баллам. Судьи делают свою работу, я – свою. В каком-то плане параллельно двигаемся, мое дело – хорошо кататься, и я надеюсь, продолжу это делать. Это мои максимальные баллы. Набирал ли раньше за 100 баллов? У меня было 99, чуть-чуть не хватало», – сказал Игнатов.

Также он рассказал о программах и целях на сезон.

«В сезоне надеюсь хорошо кататься, чисто. По контенту, наверное, вряд ли планирую что-то усложнять, потому что в этом сезоне каскад четыре-три в короткой уже перенесли во вторую половину. А так, нужно стабильно исполнять то, что уже есть.

Что касается программ, я всегда долго музыку ищу. С короткой программой (под композицию My Funny Valentine Дэвида Боуи – Sports.ru) мне помогал Артур Даниелян. Мы сидели, много слушали. Потом какую-то выборку сделали, я пришел на лед, и там буквально минут за 15 путем отбрасывания ненужного выбрали эту музыку.

А в произвольной лично мне хотелось что-то мощное, чтобы душу цепляло. Много всего слушал и долго не мог найти того, что мне хочется. Но попался вариант «Кармен Хабанера», она не обычная классическая, а в более современном стиле.

Как-то она меня цепанула. Она известная, и разве может быть сезон в фигурном катании без «Кармен»? Поэтому мне понравилось, и остановились на этом варианте», – отметил Игнатов.