Артур Даниелян: «Были трудности, которые повлияли на подготовку к сезону. Я иду на усложнение, это дается нелегко»
Фигурист Артур Даниелян рассказал о трудностях в ходе подготовки к сезону.
Сегодня Даниелян занял 12-е место в короткой программе на Мемориале Панина‑Коломенкина в Санкт‑Петербурге.
«Начало сезона. Были некоторые трудности, которые повлияли на подготовку к сезону. Я иду на усложнение, это дается нелегко.
Не получается держать себя в концентрации, чтобы до конца кататься чисто. Со здоровьем все нормально.
Ранний старт? Хорошо, хоть я в третьей разминке, а то мог бы и не появиться здесь, потому что не проснулся бы», – сказал серебряный призер чемпионата Европы-2020.
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