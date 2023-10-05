Артур Даниелян: «Были трудности, которые повлияли на подготовку к сезону. Я иду на усложнение, это дается нелегко»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Артур Даниелян Фигурное катание

Фигурист Артур Даниелян рассказал о трудностях в ходе подготовки к сезону.

Сегодня Даниелян занял 12-е место в короткой программе на Мемориале Панина‑Коломенкина в Санкт‑Петербурге.

«Начало сезона. Были некоторые трудности, которые повлияли на подготовку к сезону. Я иду на усложнение, это дается нелегко.

Не получается держать себя в концентрации, чтобы до конца кататься чисто. Со здоровьем все нормально.

Ранний старт? Хорошо, хоть я в третьей разминке, а то мог бы и не появиться здесь, потому что не проснулся бы», – сказал серебряный призер чемпионата Европы-2020.

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3 комментария

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Аленка_76
Артуру здоровья и удачи !
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Anatiana
Артур, ну не до такой же степени
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