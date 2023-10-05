Игнатов об учебе на тренера: «Как спортсмену мне интересно вливаться в тренерскую деятельность, смотреть, как это работает»

Макар Игнатов рассказал об учебе в университете на тренерском факультете.

«Я был там. Сначала не понимал — что, куда, как. С учетом того, что я давно окончил школу, сейчас тяжело в это вливаться.

Почему выбрал тренерский факультет? Не исключаю варианта карьеры тренера в будущем, мне это интересно. Просто потому, что я этим занимаюсь до сих пор, и как спортсмену мне интересно вливаться в тренерскую деятельность, смотреть, как это работает.

С другой стороны, если брать какие-то технические моменты, то, как мне кажется, я довольно много чего знаю, потому что работал с многими серьезными специалистами. Думаю, я могу что-то дать юным спортсменам», — сказал Игнатов.