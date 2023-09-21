Артур Даниелян: «Ощущения необычные, давно не было выступлений. Но с чего-то начали, дальше будем работать еще больше»

Фигурист Артур Даниелян рассказал о своем возвращении к соревнованиям.

Сегодня Даниелян занял 6-е место в короткой программе на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Ощущения необычные, потому что давно не было выступлений. Но с чего-то начали, дальше будем работать еще больше, завтра произвольная.

Короткая программа – это слепое танго. Когда будет готов костюм, какие-то фишечки будут более понятными. Страстное слепое танго. Следующий старт – Мемориал Панина, там я уже буду в своих костюмах, думаю, программы там заиграют по-другому.

В прошлом сезоне мне надо было выступать-выступать-выступать, нарабатывать соревновательный опыт, потому что на протяжении долгого времени у меня было мало стартов или вовсе их не было.

В этом сезоне вне конкурса я не выступаю, официально, поэтому немного по-другому расцениваю это все. Нахожусь в открытой борьбе за хорошие баллы, места», – сказал серебряный призер чемпионата Европы 2020 года.