Ирина Хавронина: «Сорвала хореографический элемент из‑за помарки, поэтому немножко расстроилась, и в целом смешанные чувства»

Теги сборная России танцы на льду Мемориал Панина Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Ирина Хавронина рассказала, что расстроена из-за срыва элемента в произвольном танце.

Хавронина и Девид Нарижный сегодня победили в танцах на льду на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Я сорвала хореографический элемент из‑за помарки. Поэтому немножко расстроилась, и сейчас у меня в целом смешанные чувства.

С другой стороны, это наше первое выступление, где мы уже соревнуемся, судьи сравнивают наш прокат с другими. Главное, что мы начали сезон.

– Некоторые отмечают большую страсть в вашей паре, сильные эмоции. Согласны с таким утверждением?

– Скорее да, чем нет.

– Что вы будете исполнять на показательных выступлениях турнира?

– Свой короткий танец. Дело в том, что наш следующий старт – Гран‑при России в Уфе. Мы туда поедем сразу отсюда, из Петербурга. То есть остаемся здесь на пару дней.

Мы решили не распыляться и сосредоточить внимание на коротком танце, лишний раз опробовать его на публике. А так, показательный номер у нас тоже поставлен – на будущее, – сказала фигуристка. 

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2 комментария

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ДИАНА
Не надо расстраиваться, надо поработать ошибку и вперёд!!!!
+3
-1
+2
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Е...С
Ира, больше не срывай! Удачного сезона!
0
0
0
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