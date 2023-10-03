Ирина Хавронина: «Среди всего обилия музыки Майкл Джексон нам близок. Сама тема 80-х очень нравится, мы ее чувствуем, легко катать»

Фигуристы Хавронина и Нарижный рассказали о своей программе под Майкла Джексона.

Сегодня дуэт выиграл ритм-танец на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Ощущения хорошие, это наше первое соревнование, оно идет нормально. Мы взяли Майкла Джексона в ритм-танце, среди всего обилия музыки он нам близок. Сама эта тема 80-х нам очень нравится, мы ее чувствуем, нам легко катать.

Как пришла идея для макияжа у обоих партнеров? С темой программы это тоже связано, у Майкла Джексона тоже бывал яркий макияж глаз, и я предложила Девиду так выделить, немножко по-рокерски. Ему понравилась эта идея, решение было совместное. Мне кажется, получилось прикольно», – сказала Ирина Хавронина.

«К стартам мы относимся всегда серьезно, это такой предстарт, чтобы почувствовать себя, почувствовать лед, ощущение соревнований, поскольку прокаты – это немного не то. Там мы просто показываем свои программы, а здесь уже соревновательная атмосфера, все по-другому», – отметил Девид Нарижный.