Ирина Хавронина: «Среди всего обилия музыки Майкл Джексон нам близок. Сама тема 80-х очень нравится, мы ее чувствуем, легко катать»

Теги сборная России танцы на льду Мемориал Панина контрольные прокаты Девид Нарижный Ирина Хавронина музыка Фигурное катание

Фигуристы Хавронина и Нарижный рассказали о своей программе под Майкла Джексона.

Сегодня дуэт выиграл ритм-танец на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Ощущения хорошие, это наше первое соревнование, оно идет нормально. Мы взяли Майкла Джексона в ритм-танце, среди всего обилия музыки он нам близок. Сама эта тема 80-х нам очень нравится, мы ее чувствуем, нам легко катать.

Как пришла идея для макияжа у обоих партнеров? С темой программы это тоже связано, у Майкла Джексона тоже бывал яркий макияж глаз, и я предложила Девиду так выделить, немножко по-рокерски. Ему понравилась эта идея, решение было совместное. Мне кажется, получилось прикольно», – сказала Ирина Хавронина.

«К стартам мы относимся всегда серьезно, это такой предстарт, чтобы почувствовать себя, почувствовать лед, ощущение соревнований, поскольку прокаты – это немного не то. Там мы просто показываем свои программы, а здесь уже соревновательная атмосфера, все по-другому», – отметил Девид Нарижный.

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7 комментариев

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Lilia Sadykova
Ответ Heopsa
Это не просто халат, это халат по моде 80-х, как она сказала.
простите, но на льду это смотрелось как костюм медсестры из дастиш фантастиш;))
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Lilia Sadykova
Все хорошо конечно, но я немного не поняла, почему Ира каталась на прокатах в РТ в костюме мед сестры из немецкого фильма? Как то Джексон у меня больше с диско, блёстками ассоциируется. Надеюсь платье по меняют.
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MARG-la
Ответ Lilia Sadykova
Все хорошо конечно, но я немного не поняла, почему Ира каталась на прокатах в РТ в костюме мед сестры из немецкого фильма? Как то Джексон у меня больше с диско, блёстками ассоциируется. Надеюсь платье по меняют.
Да фиг с ним, с костюмом. Отличная же пара получилась. Скатаются,через годик пара вообще бомба будет. И сейчас вполне нормально откатались , без срывов и грубых ошибок. Дя такого срока совместных выступлений - просто отличный прокат.
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Heopsa
Ответ Lilia Sadykova
Все хорошо конечно, но я немного не поняла, почему Ира каталась на прокатах в РТ в костюме мед сестры из немецкого фильма? Как то Джексон у меня больше с диско, блёстками ассоциируется. Надеюсь платье по меняют.
Это не просто халат, это халат по моде 80-х, как она сказала.
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Heopsa
Ответ MARG-la
Да фиг с ним, с костюмом. Отличная же пара получилась. Скатаются,через годик пара вообще бомба будет. И сейчас вполне нормально откатались , без срывов и грубых ошибок. Дя такого срока совместных выступлений - просто отличный прокат.
Я тоже так считаю, а то в комментариях куча недовольных, видите ли, до Пападакисов им далеко. Пара новоделы, первый старт, какие еще Пападакисы? Для новоделов просто прекрасно, вспомнить тех же СК в первый сезон их, небо и земля
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Амброзия
Уже не фигурное катание, а какой-то откровенный балаган! И в музыке, и в костюмах, и в макияже, да и в пластике тоже.
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Гаммаглобулин
Майкл Джексон вовремя умер, а то бы и его отменили и запретили.
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