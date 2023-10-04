Виктория Сафонова: «Конечно, хочется поездить по международным стартам, но мы ни на что не влияем. Моя мотивация – совершенствоваться и учить четверной риттбергер»

Теги женское катание сборная Беларуси Виктория Сафонова Фигурное катание

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, что мотивирует ее в спорте.

Сафонова выступила на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге вне конкурса.

– Очень приятные ощущения от выступления. Успела поностальгировать, потому что я выступала на этом турнире, когда была еще совсем маленькая.

Сегодня, в целом, все получилось, но в плане второй оценки и эмоций можно было лучше. В произвольной программе я планирую исполнить четверной риттбергер.

– Ждете ли вы каких-то позитивных решений по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования?

– Жду я или нет, от меня ничего не зависит. Нам останется только смириться с этими решениями, которые принимают. В любом случае мы все работаем, все стараемся, совершенствуемся.

– Как будет строиться сезон у вас, куда планируете ехать?

– Меня допустили, как и в прошлом году, вне конкурса на два этапа Гран-при России в Уфу и Самару.

Также буду участвовать в белорусских соревнованиях, которые нам необходимы. Как, например, чемпионат Беларуси. Чтобы отобраться в финал, еще нужно в одном Кубке страны поучаствовать.

– Мотивация не пропадает без международных стартов? Что заставляет продолжать карьеру?

– Конечно, хочется поездить по международным стартам. Но, как я уже говорила, мы ни на что не влияем, поэтому у меня мотивация складывается из того, чтобы совершенствоваться каждый день и учить четверной риттбергер, – сказала фигуристка. 

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Белорусы и в этом году на этапах вне конкурса.
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Леди Брэкнелл
Почему не допустить их на соревнования? Хотя, возможно, они сами не хотят, может надеются, что их быстрее нас из бана выпустят...
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Katerina Sunny
Ответ Леди Брэкнелл
Почему не допустить их на соревнования? Хотя, возможно, они сами не хотят, может надеются, что их быстрее нас из бана выпустят...
Так Сафонова будет в Уфе и Самаре. И баллы свои получит, но в протоколе результатов не будет.
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Леди Брэкнелл
Ответ Katerina Sunny
Так Сафонова будет в Уфе и Самаре. И баллы свои получит, но в протоколе результатов не будет.
Я понимаю, новость прочитала. Я имела в виду допуск к соревнованиям, как равноправных спортсменов.
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