Виктория Сафонова: «Конечно, хочется поездить по международным стартам, но мы ни на что не влияем. Моя мотивация – совершенствоваться и учить четверной риттбергер»

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, что мотивирует ее в спорте.

выступила на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге вне конкурса.

– Очень приятные ощущения от выступления. Успела поностальгировать, потому что я выступала на этом турнире, когда была еще совсем маленькая.

Сегодня, в целом, все получилось, но в плане второй оценки и эмоций можно было лучше. В произвольной программе я планирую исполнить четверной риттбергер.

– Ждете ли вы каких-то позитивных решений по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования?

– Жду я или нет, от меня ничего не зависит. Нам останется только смириться с этими решениями, которые принимают. В любом случае мы все работаем, все стараемся, совершенствуемся.

– Как будет строиться сезон у вас, куда планируете ехать?

– Меня допустили, как и в прошлом году, вне конкурса на два этапа Гран-при России в Уфу и Самару.

Также буду участвовать в белорусских соревнованиях, которые нам необходимы. Как, например, чемпионат Беларуси. Чтобы отобраться в финал, еще нужно в одном Кубке страны поучаствовать.

– Мотивация не пропадает без международных стартов? Что заставляет продолжать карьеру?

– Конечно, хочется поездить по международным стартам. Но, как я уже говорила, мы ни на что не влияем, поэтому у меня мотивация складывается из того, чтобы совершенствоваться каждый день и учить четверной риттбергер, – сказала фигуристка.