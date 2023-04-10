Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исполнила четверной риттбергер на тренировке

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Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исполнила четверной риттбергер на тренировке

Сафоновой 19 лет. Она заняла 13-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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16 комментариев

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Charliz
Аааааааабалдеть!
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Лакс
Ответ alexnew
Интересно. И высокая и возрастная.
ну возрастная она относительно - она у нас соревновалась с более младшими возрастами и в последний российский сезон в 15 лет на этапах КР по КМС уступила один раз Валиевой и Усачевой и другой опять Даше. На подиумах возвышалась над ними и с третьей ступени. При этом вроде успела до этого получить у нас МС.
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Anton Miklin
Ответ 22somebody22
Вот это дааа!Фантастика просто🔥 Какая умница.При её то росте!И возраст уже постпубертатный.Не сдаётся,не смотря на то,что ей ляпали недокруты на тройных,ставили неправильные ребра и нищенские компы,чтобы как можно дальше,от "одноразовых стаканчиков" ТШТ была. Беларусь тоже отстранена от соревнований,однако,она также,как и Туктик находит мотивацию и делает здесь и сейчас,а не то,что всякие там Трусовы и Щербаковы. Было бы желание,а если желания нет,то отсутствие мотивации станет лишь предлогом,чтобы рубить бабки в шоу,вместо тренировок и подготовки к сезону.
"Всякие там Трусовы и Щербаковы" вовремя соскочили с активного спорта для развития своего экономического благосостояния. Сафонова, не добившаяся ничего, же так и останется в памяти, как фигуристка выполнившая квадритт на тренировке. Не более того.
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AllaS
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь она не прыгнет его на международных стартах раньше Аделии Петросян. Будет не честно если его Сафоновой засчитают. Аделия его уже не один сезон прыгает и по 2 четверных ритбергкра в одной программе даже прыгала.
Ни наших , ни Беларусь пока до ГС не допустили .
А кто первый прыгнет на ГС , не ведомо. Трусова прыгала квады с юных лет. А первый квад во взрослых в ЖО на ЧМ19 исполнила Турсынбаева. Стала первой исполнительницей.
То что Аделия прыгает не так удивительно, как Сафонова , такая высокая фигуристка .
Юдзуру тоже на тренировках прыгал 4,5 об. Аксель , была его мечта исполнить на ГС , а в результате исполнил Малинин, который действительно прыжковый уникум с полным тех. Арсеналом возможно невозможного.
Так что выстрелить может и еще кто-то.
Правда Риттбергер это редкость, кто исполняет. Ну, а Аделия достаточно стабильно прыгает на соревнованиях , лишь бы допустили на ГС , в момент и прыгнет.
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AllaS
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь она не прыгнет его на международных стартах раньше Аделии Петросян. Будет не честно если его Сафоновой засчитают. Аделия его уже не один сезон прыгает и по 2 четверных ритбергкра в одной программе даже прыгала.
Ни наших , ни Беларусь пока до ГС не допустили .
А кто первый прыгнет на ГС , не ведомо. Трусова прыгала квады с юных лет. А первый квад во взрослых в ЖО на ЧМ19 исполнила Турсынбаева. Стала первой исполнительницей.
То что Аделия прыгает не так удивительно, как Сафонова , такая высокая фигуристка .
Юдзуру тоже на тренировках прыгал 4,5 об. Аксель , была его мечта исполнить на ГС , а в результате исполнил Малинин, который действительно прыжковый уникум с полным тех. Арсеналом возможно невозможного.
Так что выстрелить может и еще кто-то.
Правда Риттбергер это редкость, кто исполняет. Ну, а Аделия достаточно стабильно прыгает на соревнованиях , лишь бы допустили на ГС , в момент и прыгнет.
+1
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Лакс
Ответ opty
Фантастика!!! С учетом то её роста... С таким высоченным для женского ФК ростом и тройные то мало кто может прыгать
она не намного выше Сотсковой и Цурской
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Лакс
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь она не прыгнет его на международных стартах раньше Аделии Петросян. Будет не честно если его Сафоновой засчитают. Аделия его уже не один сезон прыгает и по 2 четверных ритбергкра в одной программе даже прыгала.
ИСУ уже записала в скрижалях что Петросян прыгнула первой и отметила это в пресс-материалах ОИ.
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Алексей Токарев
6 фигуристок его прыгали на тренировках и только Аделия на соревнованиях. https://airtable.com/shrL67OV0swYzYu0U/tblKpHDAPSM4Pvh1W
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AllaS
Ну и Вика удивила, так удивила . Такая высокая фигуристка и исполняет квад ритт . Успешных стартов Виктории в новом сезоне и исполнить квад на ГС.
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Алексей Токарев
Надеюсь она не прыгнет его на международных стартах раньше Аделии Петросян. Будет не честно если его Сафоновой засчитают. Аделия его уже не один сезон прыгает и по 2 четверных ритбергкра в одной программе даже прыгала.
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Kontiolahti
Нет ну понятно что четвёртый оборот пока на льду, но все равно это колоссально! Вика, с ее ростом и довольно низкими прыжками до этого момента, казалась мне абсолютным статистом - к сожалению, одной из многих кто катается без перспектив и амбиций
Молодец что пробует!

Арена такая красивая.. где это?
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Татьяна Семёновна
Трусова и Щербакова в 17 лет стали олимпийскими призерами, а Сафонова в 18 стала на ОИ - 13-ой.
Туктамышева находит мотивацию и занимает призовые места, а Виктория - что? Все, кто на ЧМ-23 занял пьедестал и следующие за ними, да еще после возвращения на м/старты наши фигуристки не подпустят ее и близко к десятке. Такова реальность времени, но за упорство ей - уважение.
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Mariaku
Ритт - коварный и сложный рёберный прыжок, заметила, что многие фигуристы часто и на тройном ошибаются, а четвёрным владеют просто считанные фигуристы как в женском одиночном, так даже и в мужском! Браво!
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opty
Фантастика!!! С учетом то её роста... С таким высоченным для женского ФК ростом и тройные то мало кто может прыгать
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22somebody22
Вот это дааа!Фантастика просто🔥
Какая умница.При её то росте!И возраст уже постпубертатный.Не сдаётся,не смотря на то,что ей ляпали недокруты на тройных,ставили неправильные ребра и нищенские компы,чтобы как можно дальше,от "одноразовых стаканчиков" ТШТ была.
Беларусь тоже отстранена от соревнований,однако,она также,как и Туктик находит мотивацию и делает здесь и сейчас,а не то,что всякие там Трусовы и Щербаковы.
Было бы желание,а если желания нет,то отсутствие мотивации станет лишь предлогом,чтобы рубить бабки в шоу,вместо тренировок и подготовки к сезону.
+5
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alexnew
Интересно. И высокая и возрастная.
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