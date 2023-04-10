Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исполнила четверной риттбергер на тренировке
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исполнила четверной риттбергер на тренировке
Сафоновой 19 лет. Она заняла 13-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исполнила четверной риттбергер на тренировке
Сафоновой 19 лет. Она заняла 13-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине.
А кто первый прыгнет на ГС , не ведомо. Трусова прыгала квады с юных лет. А первый квад во взрослых в ЖО на ЧМ19 исполнила Турсынбаева. Стала первой исполнительницей.
То что Аделия прыгает не так удивительно, как Сафонова , такая высокая фигуристка .
Юдзуру тоже на тренировках прыгал 4,5 об. Аксель , была его мечта исполнить на ГС , а в результате исполнил Малинин, который действительно прыжковый уникум с полным тех. Арсеналом возможно невозможного.
Так что выстрелить может и еще кто-то.
Правда Риттбергер это редкость, кто исполняет. Ну, а Аделия достаточно стабильно прыгает на соревнованиях , лишь бы допустили на ГС , в момент и прыгнет.
А кто первый прыгнет на ГС , не ведомо. Трусова прыгала квады с юных лет. А первый квад во взрослых в ЖО на ЧМ19 исполнила Турсынбаева. Стала первой исполнительницей.
То что Аделия прыгает не так удивительно, как Сафонова , такая высокая фигуристка .
Юдзуру тоже на тренировках прыгал 4,5 об. Аксель , была его мечта исполнить на ГС , а в результате исполнил Малинин, который действительно прыжковый уникум с полным тех. Арсеналом возможно невозможного.
Так что выстрелить может и еще кто-то.
Правда Риттбергер это редкость, кто исполняет. Ну, а Аделия достаточно стабильно прыгает на соревнованиях , лишь бы допустили на ГС , в момент и прыгнет.
Молодец что пробует!
Арена такая красивая.. где это?
Туктамышева находит мотивацию и занимает призовые места, а Виктория - что? Все, кто на ЧМ-23 занял пьедестал и следующие за ними, да еще после возвращения на м/старты наши фигуристки не подпустят ее и близко к десятке. Такова реальность времени, но за упорство ей - уважение.
Какая умница.При её то росте!И возраст уже постпубертатный.Не сдаётся,не смотря на то,что ей ляпали недокруты на тройных,ставили неправильные ребра и нищенские компы,чтобы как можно дальше,от "одноразовых стаканчиков" ТШТ была.
Беларусь тоже отстранена от соревнований,однако,она также,как и Туктик находит мотивацию и делает здесь и сейчас,а не то,что всякие там Трусовы и Щербаковы.
Было бы желание,а если желания нет,то отсутствие мотивации станет лишь предлогом,чтобы рубить бабки в шоу,вместо тренировок и подготовки к сезону.