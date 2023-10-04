Мемориал Панина. Петрова выиграла короткую программу у юниорок, Плескачева – 2-я, Тихонова – 3-я

Теги сборная России результаты женское катание Мемориал Панина Надежда Понтелеенко Анастасия Марасанова Лидия Плескачева Варвара Кравчина Агата Петрова Арина Пузанкова Фигурное катание

Агата Петрова выиграла короткую программу у юниорок на мемориале Панина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Юниорки

Короткая программа

1. Агата Петрова – 69,71

2. Лидия Плескачева – 66,83

3. Полина Тихонова – 66,62

4. Варвара Кравчина – 65,36

5. София Ермолова – 63,49

6. Арина Пузанкова – 62,93

7. Софья Глаголевская – 62,81

8. Анастасия Марасанова – 62,53

9. Валерия Зорина – 60,21

10. Надежда Понтелеенко – 60,07

Полный результаты – здесь.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Bergkamp007
Это мемориал Алексея Панина?
Берите выше - его собаки
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Одаренная Аннетта как обычно уныло блистает про лутц-ритт с двух ног. Мало-мальски смыслящий спросит - а где там толчок второй ногой? Но это смыслящий, Аннетт к таким не относится))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Travin
... судейство в СПб можно назвать блистательным бенефисом Агаты Петровой.
Квадистке-трикселистке нарисуют в ПП 136+ и выведут на общую сумму 205+.
А уж от этой суммы будут грибовать на ГП юниоров... а ха-ха!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дениса
А где трансляция?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
У Евы Зубковой написано "Звездный лед". Ушла из Ангелов?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Капитан Немо
Удачи всем участницам в ПП. Держу кулачки за Надюшу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леличек
Ответ Anneta28
Кто бы говорил про вращения. Щербакову вообще всегда болтало как квадрокоптер, не говоря уже про 3ЛР, с двух ног, и ничего, 80 за КП получала, примадонна стеклянного.
Тоже хотела написать про Анну - ничего не имею против нашей ОЧ, но порой за вращения с явным смешением она без проблем получала 4 уровень с надбавками))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ Дениса
А где трансляция?
https://www.youtube.com/watch?v=pZjjSOuq1kw&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-38
Тут сейчас взрослых транслируют, если хотите юниорок посмотреть, перемотайте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Travin
Ответ Ягун Ягунини
https://www.youtube.com/watch?v=pZjjSOuq1kw&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-38 Тут сейчас взрослых транслируют, если хотите юниорок посмотреть, перемотайте.
... а зачем мне мотать?
Прокаты КМС уже нарезаны и проанализированы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ Denis Travin
... а зачем мне мотать? Прокаты КМС уже нарезаны и проанализированы.
Это я не Вам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий