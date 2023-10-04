Мемориал Панина. Петрова выиграла короткую программу у юниорок, Плескачева – 2-я, Тихонова – 3-я
Агата Петрова выиграла короткую программу у юниорок на мемориале Панина.
Санкт-Петербург
Юниорки
Короткая программа
1. Агата Петрова – 69,71
2. Лидия Плескачева – 66,83
3. Полина Тихонова – 66,62
4. Варвара Кравчина – 65,36
5. София Ермолова – 63,49
6. Арина Пузанкова – 62,93
7. Софья Глаголевская – 62,81
8. Анастасия Марасанова – 62,53
9. Валерия Зорина – 60,21
10. Надежда Понтелеенко – 60,07
Полный результаты – здесь.
Квадистке-трикселистке нарисуют в ПП 136+ и выведут на общую сумму 205+.
А уж от этой суммы будут грибовать на ГП юниоров... а ха-ха!!!
Тут сейчас взрослых транслируют, если хотите юниорок посмотреть, перемотайте.
Прокаты КМС уже нарезаны и проанализированы.