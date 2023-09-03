Первенство Москвы. Базылюк, Принева, Мазур, Андреева, Лукашова представят короткие программы

Теги сборная России результаты женское катание первенство Москвы Виктория Барахтина Алена Принева Ульяна Васильева Мария Мазур Елизавета Андреева Лидия Плескачева Варвара Кравчина Алиса Полякова Милана Лебедева Валерия Лукашова София Дзепка Маргарита Базылюк Арина Калугина Кира Моногарова Фигурное катание

4 сентября фигуристки выступят с короткими программами на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. София Дзепка

4. Елизавета Андреева

Вторая разминка

5. Варвара Кравчина

9. Милана Лебедева

Третья разминка

12. Маргарита Базылюк

Четвертая разминка

17. Виктория Барахтина

18. Валерия Лукашова

19. Ульяна Васильева

Пятая разминка

21. Алиса Полякова

24. Арина Калугина

Шестая разминка

27. Алена Принева

Седьмая разминка

32. Мария Мазур

33. Лидия Плескачева

34. Кира Моногарова

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35 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
НАКОНЕЦ--ТО, дождались! Состав очень интересный!
+18
-2
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Mira Val
О, уже завтра) Много девочек, на которых хочется посмотреть.
+11
0
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garovatat
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
НАКОНЕЦ--ТО, дождались! Состав очень интересный!
ой, не говорите! решительно отринем сказание про Валеру, "расставание" сладкой парочки и весь прочий шоу-биз! Вперед, к живительному спортивному контенту!)) Состав - огонь, все здесь. Жаль, не смогу днем посмотреть((. Костылева то где? по старшему возрасту будет что ли?
+12
-3
+9
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Ягун Ягунини
Таблички, если кому нужно http://ffkm.ru/images/files/online/2023-09-04_pm/
+11
-3
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Екатерина Воронина
Ответ Любитель_ФК
Не вижу Двоеглазовой, Софьи Титовой, Трофимовой, Юровой, Гордеевой все , кроме Юровой были на прокатах, а также нет Понтелеенко и Рубцовой. Первый старт, хорошая проверка готовности и отсутствие такого количества сильнейших фигуристок вызывает тревогу и вопросы.
У Пантелеенко( она выступает тем более за Питер) и Рубцовой травмы к сожалению, Алиса и Маша вроде планируют выступать на Мемориале Панина в Питере, Юрова выступает за Липецкую область, Трофимова- за Московскую область, а это Первенство Москвы- отбор на юниорские этапы по квотам от Москвы, сборники естественно их и так получат.
+9
-1
+8
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ garovatat
ой, не говорите! решительно отринем сказание про Валеру, "расставание" сладкой парочки и весь прочий шоу-биз! Вперед, к живительному спортивному контенту!)) Состав - огонь, все здесь. Жаль, не смогу днем посмотреть((. Костылева то где? по старшему возрасту будет что ли?
В соцсети на сапах, тарзанках и т.п.отжигает весь август. Мать гонит на ТШТ опять и угрожает внезапно Родиной.
+9
-2
+7
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Ягун Ягунини
Ну вот это уже настоящий турнир. Всем девочкам удачи.
+7
-2
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Любитель_ФК
Не вижу Двоеглазовой, Софьи Титовой, Трофимовой, Юровой, Гордеевой все , кроме Юровой были на прокатах, а также нет Понтелеенко и Рубцовой. Первый старт, хорошая проверка готовности и отсутствие такого количества сильнейших фигуристок вызывает тревогу и вопросы.
+8
-3
+5
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Оле-Лукойе
Ответ Марина Абросимова
Куда исчезла Костылева?
Говорят, травма, Что-то с хрящем (информация на уровне слухов, за что купил, за то и продаю).
+5
0
+5
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galik55
Лера, Рита, Алена , ох какие замечательные барышни и их программы нас ждут Всем удачи.
+5
-1
+4
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Екатерина Воронина
Ответ Марина Абросимова
Куда исчезла Костылева?
Вроде пишут что травма, что-то с мениском, не тренируется,насколько это правда не знаю .Но судя по соцсетям время проводит очень активно, тарзанки, велобайки и всякие другие экстрим активности.Так что похоже ничего особо серьезного. Лене здоровья! А еще мелькнула мысль может там мама в очередной раз чудит и поругалась теперь и с Лютиковым, кто его знает????
+4
0
+4
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Екатерина Воронина
Вроде пишут что травма, что-то с мениском, не тренируется,насколько это правда не знаю .Но судя по соцсетям время проводит очень активно, тарзанки, велобайки и всякие другие экстрим активности.Так что похоже ничего особо серьезного. Лене здоровья! А еще мелькнула мысль может там мама в очередной раз чудит и поругалась теперь и с Лютиковым, кто его знает????
Почитайте её посты от середины августа, опять взялась крошить на Хрустальный. Никак не успокоится.
+6
-3
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Роман Волков
Жду с нетерпением!😍🌹
+3
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olvl
Нашим прекрасным девочкам удачи и чистых прокатов. Жду с нетерпением.
+4
-1
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N-fox
Хороший состав! Всех с началом сезона!
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*** Monik ***
Ответ Ягун Ягунини
Таблички, если кому нужно http://ffkm.ru/images/files/online/2023-09-04_pm/
Спасибо 🌹
+3
0
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garovatat
Ответ Оле-Лукойе
Говорят, травма, Что-то с хрящем (информация на уровне слухов, за что купил, за то и продаю).
вот те раз
+5
-3
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Док Аксель
Спасибо за инфу с составом и ссылкой на просмотр. И у девчат состав участниц на первенство Москвы интересный и в КП будет с кем соперничать за призы. Удачи девчатам !
+3
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tull
Наконец-то соревнования, надоели "скандалы, интриги, расследования"
+2
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Марина Абросимова
Куда исчезла Костылева?
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garovatat
Ответ ИннаВБ
"Гниёт хрящ" 😱диагноз мамы
вот это формулировка! даже не знаю что сказать... кроме того, что надеюсь это не соответствует действительности также, как и основная масса заявлений той мамы...
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Люблю спортс
Ответ Люблю спортс
Жду Лерины 4Lz и 4T уже на официальных соревнованиях.🤙🏻 4Lz: https://vk.com/wall449300460_60 4T: https://vk.com/wall449300460_55
Ссылка на трансляцию первого дня (начало в 10:15): https://www.youtube.com/live/FvCEWbfZYdI?si=6dtY5K_IOei1zJVk
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Люблю спортс
Ответ galik55
Лера, Рита, Алена , ох какие замечательные барышни и их программы нас ждут Всем удачи.
Жду Лерины 4Lz и 4T уже на официальных соревнованиях.🤙🏻

4Lz: https://vk.com/wall449300460_60

4T: https://vk.com/wall449300460_55
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Zbra
Это в инсте или в телеге смотреть?
В vk
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Ягун Ягунини
Ответ Екатерина Воронина
У Пантелеенко( она выступает тем более за Питер) и Рубцовой травмы к сожалению, Алиса и Маша вроде планируют выступать на Мемориале Панина в Питере, Юрова выступает за Липецкую область, Трофимова- за Московскую область, а это Первенство Москвы- отбор на юниорские этапы по квотам от Москвы, сборники естественно их и так получат.
Ну да, раньше было Открытое ПМ, и на него приглашали и из других регионов, поскольку на ОПМ смотрели возможных кандидатов на оставшиеся к тому времени этапы ЮГП. Последние два сезона нас на международных нет, поэтому отбор на этапы ГП РФ будет по регионам. К примеру из тех кто был на прокатах, Коробицина будет отбираться по Поволжью, Лабутина по Уралу, Марасанова, Петрова в Питере и т.д.
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