Первенство Москвы. Базылюк, Принева, Мазур, Андреева, Лукашова представят короткие программы
4 сентября фигуристки выступят с короткими программами на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Девушки
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. София Дзепка
4. Елизавета Андреева
Вторая разминка
9. Милана Лебедева
Третья разминка
Четвертая разминка
17. Виктория Барахтина
18. Валерия Лукашова
19. Ульяна Васильева
Пятая разминка
21. Алиса Полякова
24. Арина Калугина
Шестая разминка
27. Алена Принева
Седьмая разминка
32. Мария Мазур
33. Лидия Плескачева
34. Кира Моногарова
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