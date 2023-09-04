Первенство Москвы. Лебедева, Мазур, Андреева, Базылюк, Принева выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание первенство Москвы Алена Принева Ульяна Васильева Мария Мазур Елизавета Андреева Лидия Плескачева Варвара Кравчина Алиса Полякова Милана Лебедева Валерия Лукашова София Дзепка Маргарита Базылюк Кира Моногарова Фигурное катание

5 сентября фигуристки представят произвольные программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Третья разминка

10. Варвара Кравчина

11. София Дзепка

12. Алена Носова

13. Алиса Полякова

14. Алина Кулак

Четвертая разминка

15. Алена Принева

16. Маргарита Базылюк

17. Валерия Лукашова

18. Диана Мильто

19. Кира Моногарова

Пятая разминка

20. Лидия Плескачева

21. Ульяна Васильева

22. Елизавета Андреева

23. Мария Мазур

24. Милана Лебедева

Положение после короткой программы

1. Милана Лебедева – 69,14

2. Мария Мазур – 68,34

3. Елизавета Андреева – 68,08

4. Ульяна Васильева – 67,55

5. Лидия Плескачева – 66,37

6. Кира Моногарова – 65,71

7. Диана Мильто – 64,78

8. Валерия Лукашова – 64,61

9. Маргарита Базылюк – 63,62

10. Алена Принева – 63,55

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25 комментариев

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Pennywise
Ответ Ритт
Возможно Базылюк поставили так мало в компонентах, потому что она первый год в юниорах? Ну, типа не доросла еще до более высоких оценок. Остальные уже в прошлом году выступали.
Базылюк выиграла первенство России старшего возраста. Оно по КМС проводится.
+19
-4
+15
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Рябиновые бусы
Ответ Ритт
Возможно Базылюк поставили так мало в компонентах, потому что она первый год в юниорах? Ну, типа не доросла еще до более высоких оценок. Остальные уже в прошлом году выступали.
Принева тоже вчерашний новис, не смотря на падение и перекат по времени получила огромные компоненты.
+14
0
+14
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*** Monik ***
Боевой эльф Марго, удачи! Пусть всё получится, и ты заслуженно снова будешь первой 🍀
+17
-5
+12
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Ритт
Возможно Базылюк поставили так мало в компонентах, потому что она первый год в юниорах? Ну, типа не доросла еще до более высоких оценок. Остальные уже в прошлом году выступали.
Ну корреляция с падучими соперницами с перекатами хоть какая-то должна ж быть. Ангажированность судей 10 level.
+11
-2
+9
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Mira Val
Марго стальных нервов завтра!
+9
-2
+7
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Рябиновые бусы
Ответ Defender64
Нет возможности смотреть, расскажите, плиз, почему Принева, Лукашева и Базылюк так низко?
Принева упала и без каскада, перекат по времени ей не поставили иначе еще ниже была бы.Лере и Рите порезали компоненты, Рите галку на трикселе нарисовали вместо ку.
+14
-7
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Алё? Алёна
Ответ Рябиновые бусы
Принева упала и без каскада, перекат по времени ей не поставили иначе еще ниже была бы.Лере и Рите порезали компоненты, Рите галку на трикселе нарисовали вместо ку.
Лукашова была прелестна! Плевать на судейство!
+6
0
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Алексей Токарев
Ответ Иван Иванов
Принева рухнула с тулупа андеротного на дидакшен, но компы ей отгрибовали как будто и не падала. Топ компы дня у нее. Базылюк поставили даунгрыжный триксель и компами утопили ниже плинтуса. Лкуашову как ноунейма слили с массой, отгоили по мизеру и компов как перворазорядке насыпали, а так вроде все выполнила. Надеюсь вы поняли что я написал...
Ну и каша у тебя в голове. Зачем тебе вообще смотреть такой субъективный вид спорта? Чтобы ворчать как бабка?
+7
-2
+5
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Иван Иванов
Ответ Defender64
Нет возможности смотреть, расскажите, плиз, почему Принева, Лукашева и Базылюк так низко?
Принева рухнула с тулупа андеротного на дидакшен, но компы ей отгрибовали как будто и не падала. Топ компы дня у нее.
Базылюк поставили даунгрыжный триксель и компами утопили ниже плинтуса.
Лкуашову как ноунейма слили с массой, отгоили по мизеру и компов как перворазорядке насыпали, а так вроде все выполнила.
Надеюсь вы поняли что я написал...
+8
-3
+5
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ретроградный меркурий
Похоже, судьи устроили вчерашним новисам Базылюк и Лукашовой показательную дедовщину и утопили их второй оценкой под более старших юниорок. Выглядит это не очень красиво. Хоть я и не считаю Базылюк компонентной, каталась она не настолько хуже той же Мазур (если вообще хуже), чтобы разница составляла 3,5 балла, это очень много на таком уровне. Удачи Марго, бомбануть очередью ультра-си и взять свое в произвольной
+3
0
+3
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Мурманчанин37
Удачи Лукашовой - самой пострадавшей от судей (и уже в который раз)
+4
-1
+3
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Рябиновые бусы
Ответ Иван Иванов
Подскажите кто тут наши? За кого болеть?
смотря кто вам больше нравится, таланты или неговешки.
+6
-4
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Defender64
Нет возможности смотреть, расскажите, плиз, почему Принева, Лукашева и Базылюк так низко?
+3
-1
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ретроградный меркурий
Ответ Рябиновые бусы
Принева тоже вчерашний новис, не смотря на падение и перекат по времени получила огромные компоненты.
Принева намного компонентнее и Базылюк, и Лукашовой. Ей компоненты тоже поставили меньше, чем в прошлом году. Второй оценкой не топили, поставили довольно щедро, но это не огромные компоненты (с поправкой на инфляцию оценок). А вот то, что не дали дедакшн за перекат - это, конечно, безобразие.
+2
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Аленка_76
Девчонкам всем удачи!
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Denis Travin
... посмотрел зреложенскую Лебедеву.

2A 2-3 // >3F< + >>3Tq, вращения средние.
За два недокрута на каскаде, комбинации с ойлером или секвенции автоматом ГОЕ -2/-3, согласно поправкам к Правилам ISU внесённым на этот сезон.
Прокат на сумму 63.45, грибы 5.69.

В ПП на втором 3+3 упадёт, прыжки в бонусе будут недокручены... и обязательный первый оборот на льду.
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Мурманчанин37
Ответ ретроградный меркурий
Принева намного компонентнее и Базылюк, и Лукашовой. Ей компоненты тоже поставили меньше, чем в прошлом году. Второй оценкой не топили, поставили довольно щедро, но это не огромные компоненты (с поправкой на инфляцию оценок). А вот то, что не дали дедакшн за перекат - это, конечно, безобразие.
Принева посильней Лукашовой сугубо в коньке, в остальном плюс/минус паритет. Но это при хороших прокатах - а сегодня у Приневой прокат не задался.
0
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Татьяна Вересова
Удачи всем девочкам в произвольной программе. Интересно, что напрыгают
+1
-1
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