Первенство Москвы. Лебедева, Мазур, Андреева, Базылюк, Принева выступят с произвольными программами
5 сентября фигуристки представят произвольные программы на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Третья разминка
10. Варвара Кравчина
11. София Дзепка
12. Алена Носова
13. Алиса Полякова
14. Алина Кулак
Четвертая разминка
15. Алена Принева
17. Валерия Лукашова
18. Диана Мильто
19. Кира Моногарова
Пятая разминка
20. Лидия Плескачева
21. Ульяна Васильева
22. Елизавета Андреева
23. Мария Мазур
24. Милана Лебедева
Положение после короткой программы
1. Милана Лебедева – 69,14
2. Мария Мазур – 68,34
3. Елизавета Андреева – 68,08
4. Ульяна Васильева – 67,55
5. Лидия Плескачева – 66,37
6. Кира Моногарова – 65,71
7. Диана Мильто – 64,78
8. Валерия Лукашова – 64,61
9. Маргарита Базылюк – 63,62
10. Алена Принева – 63,55
Базылюк поставили даунгрыжный триксель и компами утопили ниже плинтуса.
Лкуашову как ноунейма слили с массой, отгоили по мизеру и компов как перворазорядке насыпали, а так вроде все выполнила.
Надеюсь вы поняли что я написал...
2A 2-3 // >3F< + >>3Tq, вращения средние.
За два недокрута на каскаде, комбинации с ойлером или секвенции автоматом ГОЕ -2/-3, согласно поправкам к Правилам ISU внесённым на этот сезон.
Прокат на сумму 63.45, грибы 5.69.
В ПП на втором 3+3 упадёт, прыжки в бонусе будут недокручены... и обязательный первый оборот на льду.