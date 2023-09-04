Первенство Москвы. Лебедева, Мазур, Андреева, Базылюк, Принева выступят с произвольными программами

5 сентября фигуристки представят произвольные программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Третья разминка

10.

11. София Дзепка

12. Алена Носова

13. Алиса Полякова

14. Алина Кулак

Четвертая разминка

15. Алена Принева

16.

17.

18. Диана Мильто

19. Кира Моногарова

Пятая разминка

20. Лидия Плескачева

21. Ульяна Васильева

22. Елизавета Андреева

23. Мария Мазур

24. Милана Лебедева

Положение после короткой программы

1. Милана Лебедева – 69,14

2. – 68,34

3. Елизавета Андреева – 68,08

4. Ульяна Васильева – 67,55

5. Лидия Плескачева – 66,37

6. Кира Моногарова – 65,71

7. Диана Мильто – 64,78

8. Валерия Лукашова – 64,61

9. Маргарита Базылюк – 63,62

10. – 63,55