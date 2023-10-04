Косторная о работе в «Ангелах Плющенко»: «Я не ставлю программы, мне дали работать с юниорами. Моя задача – отработка программ»

Алена Косторная рассказала о работе в академии Евгения Плющенко.

«Я не ставлю программы, мне дали работать с юниорами. Я спрашивала, может быть нужна помощь с постановками для маленьких детей. Но мне сказали, что дадут юниоров.

Честно говоря, я немного испугалась, потому что я сама не так давно была юниоркой и дети, естественно, не будут воспринимать меня как тренера, а как что-то между наставником и подругой, ведь мы с ними на равных общаемся. Я немного побоялась ответственности.

Я приезжаю на 3-4 часа, мне говорят: «Сегодня берешь вот эту, вот эту, вот эту». В целом у меня получается, и вроде бы мной довольны. Моя задача – отработка программ. Как отыграть на судей, как эмоцию показать, как лицом отыграть, где рукой провести, где слезу пустить. Маленькие нюансы.

Тренироваться и одновременно работать очень тяжело, но у нас другого варианта сейчас нет. Если хочешь жить в квартире, а не на вокзале, хочешь в магазин ходить за продуктами – других вариантов нет», – сказала .