Косторная о работе в «Ангелах Плющенко»: «Я не ставлю программы, мне дали работать с юниорами. Моя задача – отработка программ»

Теги сборная России Алена Косторная Академия Плющенко Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о работе в академии Евгения Плющенко.

«Я не ставлю программы, мне дали работать с юниорами. Я спрашивала, может быть нужна помощь с постановками для маленьких детей. Но мне сказали, что дадут юниоров. 

Честно говоря, я немного испугалась, потому что я сама не так давно была юниоркой и дети, естественно, не будут воспринимать меня как тренера, а как что-то между наставником и подругой, ведь мы с ними на равных общаемся. Я немного побоялась ответственности.

Я приезжаю на 3-4 часа, мне говорят: «Сегодня берешь вот эту, вот эту, вот эту». В целом у меня получается, и вроде бы мной довольны. Моя задача – отработка программ. Как отыграть на судей, как эмоцию показать, как лицом отыграть, где рукой провести, где слезу пустить. Маленькие нюансы. 

Тренироваться и одновременно работать очень тяжело, но у нас другого варианта сейчас нет. Если хочешь жить в квартире, а не на вокзале, хочешь в магазин ходить за продуктами – других вариантов нет», – сказала Косторная.  

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5 комментариев

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tanya_1111
Мне кажется это отличный опыт для маленьких спортсменов.
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Katerina Sunny
У Алёнки по сути подкатки в рамках школы Плющенко. У детей возможность поработать с Алёнкой, а Алёнке заработать на жизнь.
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Katerina Sunny
Странно было бы, если бы Алёнка ставила программы юниорам, когда сезон начался и их уже нужно накатывать.
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S Olga
Ответ tanya_1111
Мне кажется это отличный опыт для маленьких спортсменов.
И для Алёны тоже) Если в планах работа тренером, то такой опыт точно пригодится. Но вот есть ли такие планы?
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