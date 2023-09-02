Рудковская о Косторной в роли хореографа: «Это не штатная работа, так как Алена в спорте. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у нее выходные и полувыходные»

Яна Рудковская рассказала о новой работе Алены Косторной в качестве хореографа.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

«Алена предложила Евгению Викторовичу (Плющенко) помощь по работе с девочками. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у нее выходные и полувыходные. Евгению Викторовичу идея понравилась, и они начали работать. Это не штатная работа, так как Алена в спорте.

Мы вместе с мужем рады ее видеть на наших шоу и на льду в качестве хореографа. Она работает пока с двумя юниорами сборной России. Пока нам и ей все нравится. Громких заявлений не делаем, а Алене прежде всего желаем хорошей реализации в спорте.

Мы нашу работу рассматриваем не только как возможность ей заработать, но и возможность раскрыться в качестве хореографа, так как Алена – очень творческий человек. Мы всегда с ней поддерживали хорошие отношения. Она же участвовала в наших шоу – не понимаю, почему все так удивились этой новости.

Двери нашей академии всегда открыты для наших спортсменов, с которыми мы работали и для их творческих реализаций», – рассказала супруга Евгения Плющенко.