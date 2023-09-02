Рудковская о Косторной в роли хореографа: «Это не штатная работа, так как Алена в спорте. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у нее выходные и полувыходные»

Теги Евгений Плющенко сборная России пары Яна Рудковская Алена Косторная Академия Плющенко ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала о новой работе Алены Косторной в качестве хореографа.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

«Алена предложила Евгению Викторовичу (Плющенко) помощь по работе с девочками. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у нее выходные и полувыходные. Евгению Викторовичу идея понравилась, и они начали работать. Это не штатная работа, так как Алена в спорте.

Мы вместе с мужем рады ее видеть на наших шоу и на льду в качестве хореографа. Она работает пока с двумя юниорами сборной России. Пока нам и ей все нравится. Громких заявлений не делаем, а Алене прежде всего желаем хорошей реализации в спорте.

Мы нашу работу рассматриваем не только как возможность ей заработать, но и возможность раскрыться в качестве хореографа, так как Алена – очень творческий человек. Мы всегда с ней поддерживали хорошие отношения. Она же участвовала в наших шоу – не понимаю, почему все так удивились этой новости.

Двери нашей академии всегда открыты для наших спортсменов, с которыми мы работали и для их творческих реализаций», – рассказала супруга Евгения Плющенко.

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46 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Кому как, а я уже ослепла от нимба над головой Матери всея ФК 😂
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Katerina Sunny
После тренировок нужно восстанавливаться. Скорее всего здесь и финансовый вопрос, пара не в сборной.
+21
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Delirium
>Мы всегда с ней поддерживали хорошие отношения.

Закрепленные договором европейского образца, мы помним, да.
+19
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Утренняя Аврора
Зачем ты, Яна, пришла в фк? Ведь все в шоу превращаешь. Мы устали от этого .
+13
-4
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Утренняя Аврора
Скоро второй хореограф подкатит, под кодовым названием Русская ракета
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Shveddka
Как только эта горгона сунула нос в фк-началась вся эта котовасия с трансферами, контрактами....
Кстати, Алена помнит, что прошлый раз чуть на бабки не попала связавшись с Рудковской? Хочет повторения? Или пришла закрыть предыдущий должок?
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+7
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Eva2426
Ответ Леди Брэкнелл
Аленку главной звездой сделать невозможно. Если конечно она в парах вдруг не затмит МГ и БК )))
Ну будут пиарить, ща машина закрутится..
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Утренняя Аврора
Ответ Shveddka
Как только эта горгона сунула нос в фк-началась вся эта котовасия с трансферами, контрактами.... Кстати, Алена помнит, что прошлый раз чуть на бабки не попала связавшись с Рудковской? Хочет повторения? Или пришла закрыть предыдущий должок?
Судя по назначению, все еще отрабатывает😅
+7
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Александр Шульгин
Ответ Пахра
Они с Сашей теперь в разной категории, Алена - в парах
Они теперь в одной категории катаются в шоу, у Косторной преимущество она теперь может и в паре полноценно катать и как одиночница
+6
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Delirium
Ответ 22somebody22
Не очень верю,что это Аленина инициатива.Даже с учётом её гиперактивности.Либо контрактное обязательство "Ангелов Плющенко",либо кто-то из окружения её на это подбивает.Например,новоиспеченный муж.Зимой или весной,они уже изображали какие-то подкатки,когда Алёна говорила,что за красивыми программами-к ней.
Почему нет то? Алена несколько месяцев назад уже пыталась сама найти клиентов для постановок. Видимо не получилось, или оказалось недостаточно желающих. Сотрудничество с АП вполне понятно: Плющенко нужно еще одно статусное имя, чтобы держать ценник высоким, Алене нужны стабильно поставляемые клиенты. Симбиоз вполне вырисовывается.
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Татьяна Вересова
Алена не в сборной, деньги ей никто не платит, сама зарабатывает. Не понимаю, чему здесь удивляться
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ЮИ
Закрепили для шоу. Так бы и сказала. А то все собрала в кучу.
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Утренняя Аврора
Какие хореографы, такая и академия. Такое и руководство. Все на любительском уровне. Мне кажется у Рудеовских на первом месте все- таки шоу бизнес. Академия для прикрытия.
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Eva2426
Алена в хорошей форме, готова реализовывать себя и зарабатывать, почему нет? Саша Трусова видимо не собирается долго кататься в шоу у Плюща, поэтому Аленку будут делать главной звездой. Ну, поглядим...
+7
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Александр Шульгин
Ответ Леди Брэкнелл
Да не выйдет у вас Трусову с Плющенко схлестнуть, не старайтесь 😂 Какие-то детские выдумки постите.
Я то тут причем, вы меня переоцениваете. А так посмотрим что там у них за новая Санта-барбара
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Леди Брэкнелл
Ответ Eva2426
Алена в хорошей форме, готова реализовывать себя и зарабатывать, почему нет? Саша Трусова видимо не собирается долго кататься в шоу у Плюща, поэтому Аленку будут делать главной звездой. Ну, поглядим...
Аленку главной звездой сделать невозможно. Если конечно она в парах вдруг не затмит МГ и БК )))
+5
-2
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Елена Спирина
Многие спортсмены в свободное время занимаются подкатками, Алена будет хореографом, чтож плохого. Удачи ей.
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Лакс
да уже поняли что в счет долгов 20-го года
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Ягун Ягунини
Ответ Леди Брэкнелл
Алена и так готова участвовать в шоу, даже если будет выбор. Сама сказала ))
"Любовь с интересом", я имел ввиду совсем не интерес Косторной.
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Ягун Ягунини
Ответ Леди Брэкнелл
Там где деньги платят, всё с интересом - и любовь, и нелюбовь, разве нет?
Спору нет, в коммерческом плане приглашение такой яркой фигуры как Косторная, на постоянной основе, в своё шоу, ход продуманный и правильный. Что то, а в пиар Рудковская хорошо умеет.
Вот только это в очередной раз показывает, что в АП на первом месте коммерческий успех от ледовых шоу, а не спорт.
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Пахра
У Аленки только 2 юниора, было видео - с Кристиной занимается на льду
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Леди Брэкнелл
Ответ ЮИ
Закрепили для шоу. Так бы и сказала. А то все собрала в кучу.
Такая прям куча - человек подрабатывает и катает в шоу. Причем и до этого прекрасно катала без всякой работы )))
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Ягун Ягунини
"Это не штатная работа", но Косторная будет в штате АП в качестве хореографа? Или как? Никакого "серьезного контракта западного образца" не будет?)
А вообще, думаю, что всем понятно, ради двух-трех раз в неделю, в свободное от собственных тренировок и стартов время, никто подобное и затевать не стал бы.
А вот участие Алены в шоу.... Тут, как говорил Глеб Егорыч Жеглов "Любовь с интересом".
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Александр Шульгин
Ответ Ягун Ягунини
"Это не штатная работа", но Косторная будет в штате АП в качестве хореографа? Или как? Никакого "серьезного контракта западного образца" не будет?) А вообще, думаю, что всем понятно, ради двух-трех раз в неделю, в свободное от собственных тренировок и стартов время, никто подобное и затевать не стал бы. А вот участие Алены в шоу.... Тут, как говорил Глеб Егорыч Жеглов "Любовь с интересом".
Понятно что шоу там главное но и Алёне позаниматься с девчатами интересно да ещё ща денежку
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spboksana
Ответ Утренняя Аврора
Скоро второй хореограф подкатит, под кодовым названием Русская ракета
тренер по прыжкам уж
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