«Произвольная – это нежность и чувства, а короткая – сила и мощь». Мишина и Галлямов о новых программах

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о своих программах на сезон.

16-17 сентября чемпионы мира в парном катании выступили на контрольных прокатах в Москве.

– Кто ставил вам новые программы?

Мишина: Произвольную Ирина Жук и Александр Свинин. Мы доверяем их выбору музыки, образов, они предлагают несколько вариантов, и мы с Тамарой Николаевной (Москвиной) обсуждаем, что интереснее, что нам подходит. И новая программа – наш общий выбор.

В этом сезоне мы взяли композицию «Грезы любви» в очень интересном исполнении (Рик Уэйман, Club Symphonia). Конечно, есть программы с яркими узнаваемыми образами, сразу понятными зрителям. У нас новая произвольная программа про чувства, про любовь, но эти образы строятся на ощущениях, кто как чувствует эту программу.

А короткая… Музыку для нее Тамара Николаевна нашла еще год назад – «Ода к радости». Но придерживала именно для этого сезона. Известное произведение Бетховена в очень оригинальной аранжировке и исполнении. И когда мы в первый раз услышали, то даже не сразу поняли, что это такое. Только со второго уловили нотки классики.

В короткой программе у нас сделан акцент на хореографию. Для нас это вообще новая хореография. Мы работали с Ксенией Михеевой, новым для нас хореографом-постановщиком. И если нам хотя бы чуть-чуть получилось повторить, подать намеки на ее стиль, это уже успех.

– Прежде чем ставить программу, вы занимались в зале?

Галлямов: Летом вместе с Ксенией мы целый месяц занимались на сборах в Сочи. Отработка программы, постановка рук…

Мишина: Занимались в зале, пробовали и делали много разных связок, из этих связок выбирали то, что подойдет на лед. Ксения затем вместе с нами и тренерами все компоновала, отрабатывала и ставила. В этом сезоне наши программы получились разными: произвольная – это нежность и чувства, а короткая – сила и мощь.