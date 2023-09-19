«Произвольная – это нежность и чувства, а короткая – сила и мощь». Мишина и Галлямов о новых программах

Теги Тамара Москвина сборная России Ирина Жук Александр Свинин пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Ксения Михеева Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о своих программах на сезон.

16-17 сентября чемпионы мира в парном катании выступили на контрольных прокатах в Москве.

– Кто ставил вам новые программы?

Мишина: Произвольную Ирина Жук и Александр Свинин. Мы доверяем их выбору музыки, образов, они предлагают несколько вариантов, и мы с Тамарой Николаевной (Москвиной) обсуждаем, что интереснее, что нам подходит. И новая программа – наш общий выбор.

В этом сезоне мы взяли композицию «Грезы любви» в очень интересном исполнении (Рик Уэйман, Club Symphonia). Конечно, есть программы с яркими узнаваемыми образами, сразу понятными зрителям. У нас новая произвольная программа про чувства, про любовь, но эти образы строятся на ощущениях, кто как чувствует эту программу.

А короткая… Музыку для нее Тамара Николаевна нашла еще год назад – «Ода к радости». Но придерживала именно для этого сезона. Известное произведение Бетховена в очень оригинальной аранжировке и исполнении. И когда мы в первый раз услышали, то даже не сразу поняли, что это такое. Только со второго уловили нотки классики.

В короткой программе у нас сделан акцент на хореографию. Для нас это вообще новая хореография. Мы работали с Ксенией Михеевой, новым для нас хореографом-постановщиком. И если нам хотя бы чуть-чуть получилось повторить, подать намеки на ее стиль, это уже успех.

– Прежде чем ставить программу, вы занимались в зале?

Галлямов: Летом вместе с Ксенией мы целый месяц занимались на сборах в Сочи. Отработка программы, постановка рук…

Мишина: Занимались в зале, пробовали и делали много разных связок, из этих связок выбирали то, что подойдет на лед. Ксения затем вместе с нами и тренерами все компоновала, отрабатывала и ставила. В этом сезоне наши программы получились разными: произвольная – это нежность и чувства, а короткая – сила и мощь.

14 комментариев

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Авика
Обе программы понравились, интересные, музыка легла хорошо. Удачи в борьбе, самая красивая и талантливая пара!
+11
-2
+9
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galik55
Спасибо Свиньину и Жук очень красивая и нежная ПП.
МГ любимчики, удачи
+8
0
+8
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ДИАНА
Очень классные программы получились! Удачи ребятам!
+5
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+5
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Анна Селькина
Классные программы. Побед МиГам!
+6
-1
+5
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Irina037
Ответ Анна Селькина
Классные программы. Побед МиГам!
Мне тоже очень понравились обе программы,обычно не все заходит,а здесь обе сразу хороши
+4
0
+4
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Kareglazaya
Классные программы, особенно понравилась произвольная.
+3
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+3
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ЕПБ
Юля Липницкая на тв Утро Первых г.Калуга https://vk.com/wall-172460675_18457
+3
-1
+2
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Маргарита В Сафронова
МиГи изумительны в ПП. Нас ждӗт уникальная борьба между ТШТ и ТШМ в сезоне. Уже огонь!
+4
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Varvarushka
Настя, платье красивое, цвет тебе идёт.. только может эта водоросль на плече лишняя?
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imaxim
Когда-нибудь они сойдутся)))
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Jessi
Люблю Мишек
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Anneta28
Вместо " Грез любви" снова получилось "Время вперёд"
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Jessi
Ответ Маргарита В Сафронова
МиГи изумительны в ПП. Нас ждӗт уникальная борьба между ТШТ и ТШМ в сезоне. Уже огонь!
У БК обе программы с штаба Москвиной
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