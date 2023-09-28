Трусова о том, кто из российских одиночников может прыгнуть пять четверных: «Кондратюк, Семененко, Лутфуллин, Гуменник. Кто больше захочет и будет работать»

Александра Трусова рассказала о своих впечатлениях от контрольных прокатов.

– Хорошие впечатления, очень люблю смотреть фигурное катание. Прокаты – это всегда начальный этап, кто-то готов, кто-то не совсем еще в форме, все будет больше видно на соревнованиях.

– Нет сожаления, что смотрела контрольные прокаты с трибун?

– Нет, мне очень нравится смотреть вживую, это другие эмоции совершенно. И если у меня есть возможность посетить соревнования или прокаты, я стараюсь это делать.

– Контрольные прокаты какого сезона для тебя самые любимые?

– Ну конечно, олимпийские. И не только потому, что у меня все получилось, а в целом потому, что это были очень важные прокаты, я готовилась к ним уже как на Олимпиаду. Я была полностью готова, все элементы были восстановлены. Все спортсмены, мне кажется, также готовились очень усердно.

– Тебе не показалось, что в этом сезоне контрольные прокаты были слабее по сравнению с предыдущими?

– Наверное, решили немножко по-другому работать. Очень тяжело держать всю форму от начала сезона до конца. Может быть, решили, что лучше пока что не на максимум выступить, чтобы прийти в нужную форму к главным соревнованиям.

– Кто из танцоров понравился тебе больше всего?

– Я в танцах не очень разбираюсь, честно. Но есть у меня любимые, конечно, это Саша с Ваней ( и – Sports.ru). Я их очень люблю, они классно катаются, красиво, чувственно.

Я считаю, что они большие молодцы. Думаю, что это достаточно тяжело. Очень рада за Сашу, что она родила и вернулась очень быстро, это сложно, рада, что у нее получилось. Конечно, буду за них болеть, они на первом месте.

– Кто будет бороться за топ-3 чемпионата России в этом сезоне?

– – Базин, – Дрозд, Хавронина – . Саша с Ваней – даже не обсуждается. Но все может меняться, еще очень долго до чемпионата России.

– Кто из одиночников понравился тебе больше всего?

– В короткой программе Марк (Кондратюк), Женя (Семененко) и Глеб (Лутфуллин), а в произвольной – Марк, Женя и Дима Алиев. В хорошей форме Марк и Женя, они обе программы откатали хорошо.

– Ты присутствовала при постановке программ Александра Самарина? Расскажи, как это было.

– Саша вообще часто шутит. Интересный выбор. Мне кажется, на прокатах он более открыто все делал, от этого был такой восторг. На тренировках он более сдержанный.

– Кто из мужчин в ближайшее время может собрать пять квадов в одной программе?

– Много вариантов. Кондратюк, Семененко, Лутфуллин, Гуменник. Тот, кто больше захочет и будет работать, тот и прыгнет, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике