Мемориал Панина. Хавронина и Нарижный, Курносенко и Варламов, Кириллова и Карпов покажут ритм-танцы
3 октября танцоры на льду представят ритм-танцы на мемориале Панина в Петербурге.
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14.05 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
2. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
3. Варвара Курносенко – Федор Варламов
Вторая разминка
4. Дарья Савкина – Александр Вахров
5. Анна Чикмарева – Иван Семенов
6. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
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