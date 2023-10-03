Мемориал Панина. Хавронина и Нарижный, Курносенко и Варламов, Кириллова и Карпов покажут ритм-танцы

3 октября танцоры на льду представят ритм-танцы на мемориале Панина в Петербурге.

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.05 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

2. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

3. Варвара Курносенко – Федор Варламов

Вторая разминка

4. Дарья Савкина – Александр Вахров

5. Анна Чикмарева – Иван Семенов

6. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

7. –