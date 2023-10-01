Ирина Роднина: «CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость и справедливое решение по Валиевой»

Ирина Роднина заявила, что верит в непредвзятость суда по делу Камилы Валиевой.

28 сентября стало известно, что слушания в Спортивном арбитражном суде по допинг-делу фигуристки отложены и возобновятся 9-10 ноября.

«Почему затягивают решение по Валиевой? Значит, там есть какие-то сложности и нет единогласного мнения.

Не нужно искать в этом скрытый смысл. CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость CAS и справедливое решение по Валиевой», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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