Ирина Роднина: «CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость и справедливое решение по Валиевой»
Ирина Роднина заявила, что верит в непредвзятость суда по делу Камилы Валиевой.
28 сентября стало известно, что слушания в Спортивном арбитражном суде по допинг-делу фигуристки отложены и возобновятся 9-10 ноября.
«Почему затягивают решение по Валиевой? Значит, там есть какие-то сложности и нет единогласного мнения.
Не нужно искать в этом скрытый смысл. CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость CAS и справедливое решение по Валиевой», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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Это же не "Басманное правосудие", они берегут свою репутацию.