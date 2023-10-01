Ирина Роднина: «CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость и справедливое решение по Валиевой»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что верит в непредвзятость суда по делу Камилы Валиевой.

28 сентября стало известно, что слушания в Спортивном арбитражном суде по допинг-делу фигуристки отложены и возобновятся 9-10 ноября.

«Почему затягивают решение по Валиевой? Значит, там есть какие-то сложности и нет единогласного мнения.

Не нужно искать в этом скрытый смысл. CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость CAS и справедливое решение по Валиевой», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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10 комментариев

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Gemma157
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Блин, когда уже развязка этой истории? Так надоело..
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БезызбежноНаКрасный
А одна блаженная бабушка в коляске недавно сказала же, что "нам пофиг на их решение - мы всё равно его не признаем". Не найду дословно, но как-то так было.
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Olga.t
И я верю в справедливость суда.
Это же не "Басманное правосудие", они берегут свою репутацию.
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Анастасия Платонова
По-моему ничего хорошего не светит, увы... Золото командника нам не видать. Скорее всего года на 2 точно дисквалифицируют Камилу.
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Lenchik16
Роднина может быть адекватной?
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Зулфира Мухаметшина
Золото командника особо неинтересно.В команде некоторые в чужом горбе в Рай за медалью.
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