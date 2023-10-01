Легков о деле Валиевой: «Несмотря на ситуацию в мире, надеюсь, CAS будет судить объективно и примет взвешенное решение»

Александр Легков надеется, что суд примет взвешенное решение по делу Валиевой.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинг-делу российской фигуристки пройдут в ноябре.

«Судя по моей истории, CAS объективен. Несмотря на ситуацию в мире, надеюсь, они будут судить объективно.

Там три арбитра, один из них выбран стороной Валиевой. Если уж не доверять CAS, то будет уже совсем бредовая ситуация в мировом спорте.

Он и так во многих вещах виден, но я пока живу добрыми мыслями. Отталкиваясь от своей истории, надеюсь, что CAS будет объективен и примет нормальное, взвешенное, правильное решение», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

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