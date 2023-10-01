Легков о деле Валиевой: «Несмотря на ситуацию в мире, надеюсь, CAS будет судить объективно и примет взвешенное решение»

Теги сборная России допинг Александр Легков CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Легков надеется, что суд примет взвешенное решение по делу Валиевой.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдут в ноябре. 

«Судя по моей истории, CAS объективен. Несмотря на ситуацию в мире, надеюсь, они будут судить объективно.

Там три арбитра, один из них выбран стороной Валиевой. Если уж не доверять CAS, то будет уже совсем бредовая ситуация в мировом спорте.

Он и так во многих вещах виден, но я пока живу добрыми мыслями. Отталкиваясь от своей истории, надеюсь, что CAS будет объективен и примет нормальное, взвешенное, правильное решение», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам. 

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9 комментариев

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Olga.t
Тоже вспоминаю историю об оправдании CAS 28 наших спортсменов, в том числе и Легкова. И как он плакал в эфире после этой новости, и как я радовалась за наших.
У него есть причины верить в независимость суда.
Я тоже очень надеюсь на справедливое решение.
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Forever Alone
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Надеюсь, что тебе подкинут наркоту и сразу без разбирательств, суда и следствия, отправят на 15 лет
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Olga.t
Ответ Viks
Если уж не доверять CAS, то будет уже совсем бредовая ситуация в мировом спорте.
Это цитата Легкова, почему-то без кавычек.
С какой целью?
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плюшевая Ракета
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Не будет, мы так и не узнаем, кто подсыпал, только где и зачем...
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