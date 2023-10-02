Расписание Shanghai Trophy. Там выступят Чха Чжун Хван, Риццо, Теннелл, Гиньяр и Фабри
С 3 по 5 октября в Шанхае пройдет турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy.
Shanghai Trophy
Шанхай, Китай
Расписание
3 октября, вторник
Танцы на льду, ритм-танец
13.30
Мужчины, короткая программа
14.25
Пары, короткая программа
15.25
Женщины, короткая программа
16.15
4 октября, среда
Женщины, произвольная программа
14.00
Пары, произвольная программа
15.25
5 октября, четверг
Танцы на льду, произвольный танец
10.45
Мужчины, произвольная программа
11.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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