Расписание Shanghai Trophy. Там выступят Чха Чжун Хван, Риццо, Теннелл, Гиньяр и Фабри

С 3 по 5 октября в Шанхае пройдет турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Расписание

3 октября, вторник

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Мужчины, короткая программа

14.25

Пары, короткая программа

15.25

Женщины, короткая программа

16.15

4 октября, среда

Женщины, произвольная программа

14.00

Пары, произвольная программа

15.25

5 октября, четверг

Танцы на льду, произвольный танец

10.45

Мужчины, произвольная программа

11.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.