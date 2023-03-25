Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно, Малинин, Сакамото, Хендрикс, Квителашвили, Чок и Бейтс, Миура и Кихара выступят с показательными номерами

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26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме пройдут показательные выступления.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Показательные выступления

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Мао Шимада (Япония)

2. Морис Квителашвили (Грузия)

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

4. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

5. Николь Шотт (Германия)

6. Казуки Томоно (Япония)

7. Изабо Левито (США)

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

9. Илья Малинин (США)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобртания)

11. Кимми Репонд (Швейцария)

12. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

13. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

14. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

15. Луна Хендрикс (Бельгия)

16. Маттео Риццо (Италия)

17. Команда по синхронному катанию Jingu Ice Messengers

Второе отделение

18. Нозому Йошиока (Япония)

19. Екатерина Куракова (Польша)

20. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

21. Кевин Аймо (Франция)

22. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

23. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

24. Маи Михара (Япония)

25. Джейсон Браун (США)

26. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

27. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

28. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

29. Киган Мессинг (Канада)

30. Каори Сакамото (Япония)

31. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

32. Шома Уно (Япония)

33. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

5 комментариев

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Katerina Sunny
Как всегда разнообразие стран.
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Iuasamotu
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А Мориса позвали таки) хотя ему в таком состоянии только Маску катать и публику веселить...
Организаторы постарались охватить максимальное количество стран в гала-шоу. К тому же у Мориса неплохие номера и его почти всегда приглашают на показательные выступления
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А Мориса позвали таки) хотя ему в таком состоянии только Маску катать и публику веселить...
Всё-таки наш Морис звезда, даже если болтается на дне турнирной таблицы)))
0
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-1
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Iuasamotu
Киган Мессинг, хоть и занял 7-е место, но на правах многолетней звезды показательных выступлений открывает чемпионский блок в конце шоу)
+1
0
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
А Мориса позвали таки) хотя ему в таком состоянии только Маску катать и публику веселить...
+2
0
+2
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