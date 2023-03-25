Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно, Малинин, Сакамото, Хендрикс, Квителашвили, Чок и Бейтс, Миура и Кихара выступят с показательными номерами

26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме пройдут показательные выступления.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Показательные выступления

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Мао Шимада (Япония)

2. (Грузия)

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

4. Кэролин Грин – (США)

5. Николь Шотт (Германия)

6. (Япония)

7. (США)

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

9. (США)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобртания)

11. Кимми Репонд (Швейцария)

12. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

13. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

14. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

15. Луна Хендрикс (Бельгия)

16. Маттео Риццо (Италия)

17. Команда по синхронному катанию Jingu Ice Messengers

Второе отделение

18. Нозому Йошиока (Япония)

19. Екатерина Куракова (Польша)

20. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

21. Кевин Аймо (Франция)

22. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

23. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

24. Маи Михара (Япония)

25. Джейсон Браун (США)

26. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

27. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

28. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

29. Киган Мессинг (Канада)

30. Каори Сакамото (Япония)

31. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

32. Шома Уно (Япония)

33. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)