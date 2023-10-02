Лу Чэнь о тренировках китайских фигуристов в России: «Нацеливались на долгое сотрудничество. Хотелось сделать стажировки у Тутберидзе регулярными»

Теги сборная России сборная Китая Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Лу Чэнь Фигурное катание

Чемпионка мира Лу Чэнь рассказала о сотрудничестве с российскими тренерами.

«Летом 2019-го мы с дочкой приезжали в Москву. Она занимается фигурным катанием, хоть и на любительском уровне.

Я приезжала тогда, чтобы обсудить с Этери Тутберидзе перспективы тренировок в «Хрустальном» для одной нашей фигуристки, но планам помешала пандемия. Мы нацеливались не только на подготовку к домашней Олимпиаде, но и на долгосрочное сотрудничество. Нам хотелось сделать стажировки у Тутберидзе регулярными.

От этой идеи мы и сейчас не отказались, но после пандемии все очень тяжело начинать заново. Хотя я по-прежнему уверена: Китаю есть чему поучиться у России в фигурном катании, и я сделаю все, чтобы наши фигуристы могли заниматься у лучших.

Вашим фигуристам сейчас очень непросто. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с политикой, поэтому я надеюсь, что вас скоро допустят до международных соревнований. Век фигуриста короток, пропуск даже одного сезона критичен. Особенно для женского катания – теперь там можно рассчитывать максимум на один олимпийский цикл. А уж для российских девочек ситуация и того тяжелее – у вас каждый год появляются новые сильные фигуристки», – сказала двукратный бронзовый призер Олимпиад.

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5 комментариев

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*** Monik ***
Прекрасно, что профессионалы видят, кто действительно сможет помочь спортсменам в достижении высоких результатов, кто сможет научить работать и побеждать)
Удачи и спасибо Лу Чэнь за слова поддержки для наших фигуристов
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ДИОНИС
А как же разрекламированные Академии Плющенко в Китае? Трутимовцы сейчас сильно возмутятся!
+4
-1
+3
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Oleandra
Ответ Е...С
Так Тутберидзе Китай тоже не надо, там за конверты казнить могут.
немедленно скажите об этом Рудковским.. а то неровен час..
+3
-2
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