Лу Чэнь о тренировках китайских фигуристов в России: «Нацеливались на долгое сотрудничество. Хотелось сделать стажировки у Тутберидзе регулярными»

Чемпионка мира Лу Чэнь рассказала о сотрудничестве с российскими тренерами.

«Летом 2019-го мы с дочкой приезжали в Москву. Она занимается фигурным катанием, хоть и на любительском уровне.

Я приезжала тогда, чтобы обсудить с перспективы тренировок в «Хрустальном» для одной нашей фигуристки, но планам помешала пандемия. Мы нацеливались не только на подготовку к домашней , но и на долгосрочное сотрудничество. Нам хотелось сделать стажировки у Тутберидзе регулярными.

От этой идеи мы и сейчас не отказались, но после пандемии все очень тяжело начинать заново. Хотя я по-прежнему уверена: Китаю есть чему поучиться у России в фигурном катании, и я сделаю все, чтобы наши фигуристы могли заниматься у лучших.

Вашим фигуристам сейчас очень непросто. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с политикой, поэтому я надеюсь, что вас скоро допустят до международных соревнований. Век фигуриста короток, пропуск даже одного сезона критичен. Особенно для женского катания – теперь там можно рассчитывать максимум на один олимпийский цикл. А уж для российских девочек ситуация и того тяжелее – у вас каждый год появляются новые сильные фигуристки», – сказала двукратный бронзовый призер Олимпиад.

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