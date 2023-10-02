Тутберидзе – Дэвис и Смолкину: «Stay strong. Proud of you. Love you»
Этери Тутберидзе обратилась к фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину.
30 сентября танцевальный дуэт, представляющий сборную Грузии, занял второе место на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
«Оставайтесь сильными. Горжусь вами. Люблю вас», – написала Тутберидзе в сторис на английском языке, отметив аккаунты Дэвис и Смолкина.
Дэвис – дочь Тутберидзе.
Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов
Он производит впечатление расчётливого, высокомерного, продуманного молодого человека
А как удобно было ещё недавно на Олимпийских играх за счёт России. Семейка...
Все люди зарабатывают своим каждодневным трудом. Кому-то легче, кому-то проще, все относительно.
А вот "на стране" зарабатывают олигархи (по определению).