Тутберидзе – Дэвис и Смолкину: «Stay strong. Proud of you. Love you»

Этери Тутберидзе обратилась к фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

30 сентября танцевальный дуэт, представляющий сборную Грузии, занял второе место на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

«Оставайтесь сильными. Горжусь вами. Люблю вас», – написала Тутберидзе в сторис на английском языке, отметив аккаунты Дэвис и Смолкина.

Дэвис – дочь Тутберидзе.

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