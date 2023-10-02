Тутберидзе – Дэвис и Смолкину: «Stay strong. Proud of you. Love you»

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Мемориал Ондрея Непелы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Этери Тутберидзе обратилась к фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

30 сентября танцевальный дуэт, представляющий сборную Грузии, занял второе место на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

«Оставайтесь сильными. Горжусь вами. Люблю вас», – написала Тутберидзе в сторис на английском языке, отметив аккаунты Дэвис и Смолкина.

Дэвис – дочь Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов

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55 комментариев

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AAPolyansky
а че не по-грузински?
+42
-5
+37
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Jessi
Ответ RusVector
Глеб красивый парень! Не мог чтоли себе жену красивую найти?
Глеб не только красивый, но и умный)
Он производит впечатление расчётливого, высокомерного, продуманного молодого человека
+37
-9
+28
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Юра Плисецкий
Ответ Gemma157
На русском нельзя что ли написать было это?
Нельзя. Нужно пропиариться для англоязычной публики.
+30
-7
+23
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Иван Иванов
Лондон из зе кепитал оф грейт британ
+26
-5
+21
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Ezhevika33
Глеб утверждал , что Диана не знает английского)
+27
-10
+17
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Ezhevika33
Всеми силами показывает, что пара не имеет ничего общего с русскими. По грузински ни они, ни большинство не поймут. Пришлось задействовать английский.
А как удобно было ещё недавно на Олимпийских играх за счёт России. Семейка...
+25
-9
+16
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Ezhevika33
Ответ zadonbasss
Взгляд нескромный у парня. Это плохо. Нужны добрые чистые глаза , неиспорченные. болею только за таких
Он же блатной, как он выразился . Взгляд соответствует.
+13
-2
+11
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Дениса
Гордиться не чем, Этери как никто это понимает, когда таланта нет, даже влиятельные родители нечего не смогу сделать
+19
-8
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Александр Шульгин
Позорники
+22
-13
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RS919
Ответ RusVector
Глеб красивый парень! Не мог чтоли себе жену красивую найти?
Но тогда она может не быть дочерью Тутберидзе.
+13
-4
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Gilonjon862
Ответ Дениса
Гордиться не чем, Этери как никто это понимает, когда таланта нет, даже влиятельные родители нечего не смогу сделать
Отчего же, очень даже могут и данная пара яркий тому пример. Без родительского влияния потолок Дианы 165 баллов, а получает с падениями на уровне мировых лидеров
+11
-2
+9
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RS919
Ответ Anatiana
Мдя. Тутберидзе на России просто зарабатывает.
Кто бы сомневался 😏
+18
-9
+9
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Е...С
Россия только место заработка у этой мадам.
+14
-5
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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На русском нельзя что ли написать было это?
+19
-11
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Anatiana
Мдя. Тутберидзе на России просто зарабатывает.
+28
-20
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Iuliia Timofeyeva
а шо не на грузинской мове?
+9
-2
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Александр Шульгин
Ответ AAPolyansky
а че не по-грузински?
Безобразие проверить их надо на знание языка
+11
-4
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Agura
Присоединяюсь к пожеланиям! Дальнейших успехов на льду! Счастья и здоровья!
+14
-9
+5
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Amneris
Ответ Дениса
Гордиться не чем, Этери как никто это понимает, когда таланта нет, даже влиятельные родители нечего не смогу сделать
Она как раз этого не понимает, потому что беспардонно пропихивает дочь в ФК, не замечая, что ни таланта, ни склонностей к этому виду спорта у Диши нет. Нам еще повезло, что Диану запихнули в танцы, потому что если б Этери была уверена, что она так и останется низкой, ее бы продвигали как великую одиночницу. И вместо ТЩК, было бы ТЩД - причем, Д стала бы легендой спорта с величайшими баллами в истории за грязные прокаты. Вот уж точно против нее ни Трусова, ни Щербакова даже с 25 ультра-си были бы неконкурентны.
+6
-1
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Е...С
Ответ Дениса
Гордиться не чем, Этери как никто это понимает, когда таланта нет, даже влиятельные родители нечего не смогу сделать
Пока все получается, уже даже участники ОИ.
+6
-1
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Anita Levchenko
Ответ RusVector
Глеб красивый парень! Не мог чтоли себе жену красивую найти?
Такие себе не ищут красивых жён😉 Всё равно краше их отражения в зеркале в мире ещё ничего не придумано😅
+5
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Александр Шульгин
Ответ Anatiana
Мдя. Тутберидзе на России просто зарабатывает.
Конечно ещё и катки своего имени получает в пользование. Наше руководство меня просто поражает, после случая с дочкой ей надо было белый билет в одну сторону выписать
+19
-14
+5
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steelhard
Ответ Iomov
Мая не понимать к сожалению! Есть кто владеет? 👅👅👅🙏
Стэй Стронг говорит, проуд оф ю!)
+4
0
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Iomov
Мая не понимать к сожалению! Есть кто владеет? 👅👅👅🙏
+4
-1
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Hiro Nakamura
Ответ Anatiana
Мдя. Тутберидзе на России просто зарабатывает.
Зарабатывать в своей стране где ты родился стране нельзя?
Все люди зарабатывают своим каждодневным трудом. Кому-то легче, кому-то проще, все относительно.

А вот "на стране" зарабатывают олигархи (по определению).
+9
-6
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