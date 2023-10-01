Дэвис и Смолкин выложили фото с флагом Грузии с награждения Мемориала Непелы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выложили фото с награждения Мемориала Непелы.

Летом этого года танцевальный дуэт перешел из сборной России в Грузию. На турнире в Братиславе Дэвис и заняли второе место, уступив только британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону.

На награждение Дэвис и Смолкин вышли с флагом Грузии.

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