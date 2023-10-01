Дэвис и Смолкин выложили фото с флагом Грузии с награждения Мемориала Непелы

Теги танцы на льду фото Мемориал Ондрея Непелы сборная Грузии ISU Challenger Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выложили фото с награждения Мемориала Непелы.

Летом этого года танцевальный дуэт перешел из сборной России в Грузию. На турнире ISU Challenger в Братиславе Дэвис и Смолкин заняли второе место, уступив только британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону.

На награждение Дэвис и Смолкин вышли с флагом Грузии.

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14 комментариев

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Delirium
А что, от спортсменов представляющих Грузию, ожидался какой-то иной флаг?
+22
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Mari Gams
Если они выступают за Грузию , то с каким флагом они должны были выйти ?)))
Странная новость)
+13
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+11
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Raduga
А чехи с чешским флагом. Обалдеть.
+6
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+6
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Raduga
А с каким флагом они должны были выйти, если они представляют Грузию?🫢. А про Губанову была подобная новость?
+2
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Док Аксель
Все призёры вышли с флагом своих стран, за которые они выступают и ДС не исключение...
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Doctor V
А с каким флагом они должны были выйти?
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Юлия
ну и новость! А, простите, с каким флагом они должны были выйти?
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Doctor V
Это было соревнование ИСУ. Пара получила разрешение ИСУ выступать под флагом Грузии по причине грузинского паспорта у Дэвис. Где-то читал, что гражданам США разрешено иметь только 2 паспорта, а у Дэвис их 3....
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Юра Плисецкий
Спортс, а фотка Эгадзе и Тутберидзе с грузинским флагом будет?
Это интереснее.
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Max Madov
Могли бы тактично просто выйти без флага. Он же им не родной. А так выходит раньше поднимали один флаг, теперь этот, пели один гимн, теперь другой... В чем смысл тогда вообще во влаге и гимне для этих людей?!
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Лия Романова
ничего себе, вот это новость))))))
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Vedved
Ответ avcgloronalduMU
смешные, на Исинбаеву напали, а тутбердзе не при чем))
На Исинбаеву напали - только неадекваты. Да и Тутберидзе - ни при чем.
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