Дейв Лиз: «Я всегда верил в способность Тутберидзе склонить судей на сторону Дэвис и Смолкина»

Теги танцы на льду судьи Этери Тутберидзе Мемориал Ондрея Непелы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

Журналист Дейв Лиз считает, что на оценки Дэвис и Смолкина влияет Тутберидзе.

Накануне дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин, выступающий за Грузию, занял второе место на Мемориале Ондрея Непелы, несмотря на падение партнерши в произвольном танце.

«Я всегда верил в способность Этери склонить судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Я хотел бы напомнить это людям, которые называли меня сумасшедшим, когда я сказал, что они могли бы стать вторым номером в сборной США», – написал Лиз.

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов

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25 комментариев

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Iomov
А еще она владеет вуду!!! Берегись Дейв! 😂😂😂
+35
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Olya Ru
Так они стали первой парой Грузии в итоге, а не второй американской))
+19
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Тайга86
🙀😃 Вчера кто-то уже предполагал, что одно из мест на пьедестале точно будет ознаменоваться происками Этери. Ну теперь-то раз сам Лиз сказал, можно начинать петь в унисон. Только видимо первые-вторые-третьи места с конца устроят общественность и дадут повод не считать больше маму всемогущей)
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N-fox
Не пойму, зачем здесь публиковать высказывания Лиза. Этт кому-то важно, или интересно? Зачем делать ему рекламу
+5
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justbored
Про таких как Лиз раньше говорили "the type that gives [gays] a bad name".
+9
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Товарищ Майор.
особенно украинского судью
+7
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Doctor V
Деньги творят чудеса!
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StanislavaKhalina
Однажды люди научатся отличать журналистов от блогеров-полудурков :) И не придавать последним большое значение. Я в это очень верю.
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spf12
Кристально честный и справедливый блогер от Америки прибежал пенку снимать, подписчиков зазывать.
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Katerina Sunny
Ответ Olya Ru
Так они стали первой парой Грузии в итоге, а не второй американской))
Так у Смолкина ещё нет и американского гражданства. С ними заранее ни в чём нельзя быть уверенными.
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Olga.t
Американские бывшие фигуристы и мелкие блогеры возбудились не по-детски))
Бомбит даже там, где нет события для обсуждения...
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Донован хозяин НБА
Тутберидзе всегда славилась подкупом судей и давлением на них, чего греха таить
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Екатерина Ивановская
Немного выскажусь о танце ДС. Имхо, ну не с их владением коньком и линиями ЛО брать. Если на Глеба еще смотреть можно, то Диана же вообще не катит.
Зря они ушли от Шпильбанда, он умело скрывал их недостатки, а сейчас это все как на ладони.
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Lolka12
Ответ Тайга86
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Кто хвалят? Диванные эксперты?
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Беглый*
Ответ Lolka12
Кто хвалят? Диванные эксперты?
А кто критикует? Какие-то другие эксперты? На стульях?
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N-fox
Ответ Беглый*
А кто критикует? Какие-то другие эксперты? На стульях?
На стульях🤣
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