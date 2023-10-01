Дейв Лиз: «Я всегда верил в способность Тутберидзе склонить судей на сторону Дэвис и Смолкина»

Журналист Дейв Лиз считает, что на оценки Дэвис и Смолкина влияет Тутберидзе.

Накануне дуэт – , выступающий за Грузию, занял второе место на , несмотря на падение партнерши в произвольном танце.

«Я всегда верил в способность склонить судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Я хотел бы напомнить это людям, которые называли меня сумасшедшим, когда я сказал, что они могли бы стать вторым номером в сборной США», – написал Лиз.

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов