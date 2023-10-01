Дейв Лиз: «Я всегда верил в способность Тутберидзе склонить судей на сторону Дэвис и Смолкина»
Журналист Дейв Лиз считает, что на оценки Дэвис и Смолкина влияет Тутберидзе.
Накануне дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин, выступающий за Грузию, занял второе место на Мемориале Ондрея Непелы, несмотря на падение партнерши в произвольном танце.
«Я всегда верил в способность Этери склонить судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
Я хотел бы напомнить это людям, которые называли меня сумасшедшим, когда я сказал, что они могли бы стать вторым номером в сборной США», – написал Лиз.
Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов
Бомбит даже там, где нет события для обсуждения...
Зря они ушли от Шпильбанда, он умело скрывал их недостатки, а сейчас это все как на ладони.