Тарасова о выступлении Дэвис и Смолкина: «Ну и что, что Диана упала? Бывает, что падаешь. Уверенность придет»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду Мемориал Ондрея Непелы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с серебром на мемориале Непелы.

Грузинский дуэт занял второе место, уступив Лайле Фир и Льюису Гибсону из Великобритании. В произвольном танце партнерша упала на твиззлах.

 «Ну и что, что Диана упала? Первые прокаты, падения не мешают победе.

Бывает, что падаешь. Уверенность придет. Выступили, молодцы, поздравляю», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов

20 комментариев

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Kuryanin
Кто не падал, тот не поднимался(с)Джейсон Стетхем.
+18
-5
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Viks
"падения не мешают победе." --- Ни фига себе! Не знал.
+13
-6
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opty
Нейросеть "ТАТ" генерирует фразы
+7
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Kuryanin
Кто не падал, тот не поднимался(с)Джейсон Стетхем.
Ангелопол ворвался в чат
+7
0
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Viks
Китлер, мы обсуждает текущую ситуацию и прошлую. --- А 3 года в браке Смолкину ещё надо продержаться... Кстати, грузинского у Смолкина пока нет тоже.
+4
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KMR
🤦🤦🤦😂😂😂
+5
-3
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22somebody22
ТАТ просто ждёт результаты суда Валиевой.Погодите,скоро и их пошлёт к чёртовой матери🤣
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-1
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Пользователь заблокирован
Уверенность обязательно придет. Или нет.
+3
-2
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Бильм@н
Если бы только в падении было дело....
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Viks
Ответ Проходил мимо
О, паспортист проснулся. Ну как там ваши паспортные познания? Выпустили Смолкина из США? Впустят назад? Ваши ставки?
1,5 года Смолкин ждал гринкарт и был невыездным, по дурости своей. Первый выезд подтвердил теперь наличие у него документа. Тем лучше - будет больше поводов мочить этого альфонса.
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Флер де Лис
Ответ БезызбежноНаКрасный
Ангелопол ворвался в чат
🤣🤣🤣
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Девушка Безимени
)
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Tatiana Makarova
Только ТАТ позвонили или и весь обычный список экспертов впереди? Новость то важная, Диана упала на твизлах, это же сенсация...
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Девочка с севера
Действительно...
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Проходил мимо
Ответ Viks
"падения не мешают победе." --- Ни фига себе! Не знал.
О, паспортист проснулся. Ну как там ваши паспортные познания? Выпустили Смолкина из США? Впустят назад? Ваши ставки?
+4
-4
0
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