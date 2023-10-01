Тарасова о выступлении Дэвис и Смолкина: «Ну и что, что Диана упала? Бывает, что падаешь. Уверенность придет»

Татьяна Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с серебром на мемориале Непелы.

Грузинский дуэт занял второе место, уступив Лайле Фир и Льюису Гибсону из Великобритании. В произвольном танце партнерша упала на твиззлах.

«Ну и что, что Диана упала? Первые прокаты, падения не мешают победе.

Бывает, что падаешь. Уверенность придет. Выступили, молодцы, поздравляю», – сказала заслуженный тренер СССР.

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов