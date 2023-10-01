Гуменник о выступлении под кавер Rammstein: «Я рад, что нашелся выход из ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать программу, которую я готовил»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под русскоязычный кавер песни Rammstein.

Его слова специально для Sports.ru из Пекина передает Екатерина Филиппова.

К сезону-2023/24 фигуристу поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, но перед контрольными прокатами исполнять ее Гуменнику запретили. 

«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил.

К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же.

Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на «ура», но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», – сказал Гуменник

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

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24 комментария

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Ярик01
А кого голос исполнителя обидел?
+24
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Александр Шульгин
Ответ Маргарита В Сафронова
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Все правильно сказал. Федерация очень странно себя ведёт, зато новый исполняющий главы федерации в Китай на шоу припёрся
+11
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Оз
Ответ Тайга86
Очень хитро, молодец) Сначала против была, а теперь понимаю, что он, как ни крути, настоял на своем. Потому как спортсмен пошел на встречу посылам, которые были размытыми и неопределенными, особо ничего не изменив. А теперь вряд ли кто по второму кругу решится давить, меры-то приняты) Удачи Петру, смелый парень, пусть кайфует на льду с успехами по сезону.
Ну не знаю. Это 2 разные песни. Почему нельзя было взять просто минусовку? В чем смысл был брать этот странный кавер?
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Оз
Странный конечно выход из ситуации. В чем проблема была взять просто минусовку из оригинальной песни???Зачем этот непонятный кавер? Смысл номера всё-таки изменился. Текст песен отличается И это уже другая программа.
+8
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nina1212
Сегодня промелькнула реклама по ТВ, какое то очередное певческое шоу с детьми, и там Рамштайн )) даже в самой рекламе. И никого не смущает Непонятно вообще почему Пете нельзя было )
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Olga.t
Ответ Ярик01
А кого голос исполнителя обидел?
Бдительного гражданина...
+7
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Natella Skibidi
Не самый лучший выход, конечно..
Уж троллить, так троллить надо было. Взять, да выйти под нарезку Богемы Азнавура и песни Стоп!
+6
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Док Аксель
И номер цел, и будем надеяться, что и чиновники сыты...
+3
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Defender64
Уже хорошо, если не придётся всё полностью менять. Жду выступления Петра, посмотрим, что будет.
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Оз
Ответ Olga.t
Мы не знаем в чем был смысл претензии к первоначальному варианту. Если там вообще был смысл... Решили пойти по пути "и волки сыты, и овцы целы". Петя поборолся за программу, получилось вот так...
Судя по Петиным словам я вообще сомневаюсь, что он идею с минусовкой предлагал. Зря конечно он этого не сделал.
Я послушала этого Тапка - муть какая-то.
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Оз
Ответ Ярик01
Конкретная мелодия без голосового счёта теряет многое
Ну так она и в варианте этого Тапка тоже изменилась. Текст отличается от оригинала. Смысл песни изменился. Фразы из оригинального текста у Тапка выкинуты.
А если нужен был конкретно счёт, так записал бы свой.
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Тимур Муратов
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Ярик01
Ответ Оз
Странный конечно выход из ситуации. В чем проблема была взять просто минусовку из оригинальной песни???Зачем этот непонятный кавер? Смысл номера всё-таки изменился. Текст песен отличается И это уже другая программа.
Конкретная мелодия без голосового счёта теряет многое
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Триксель+5
Ответ Оз
Ну так она и в варианте этого Тапка тоже изменилась. Текст отличается от оригинала. Смысл песни изменился. Фразы из оригинального текста у Тапка выкинуты. А если нужен был конкретно счёт, так записал бы свой.
А где там счёт был в оригинальной версии программы Петра? Один куплет и инструментально-хоровая версия припева.
Или в смысле хор пел в дорожке? Тогда интересно, оставили ли это сейчас или нет.
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Katerina Sunny
Ответ Владислава Крюкова
А почему вы думаете, что он текст песни интерпритировал на льду? Иногда слова в песне просто как часть музыкального сопровождения используется без какого-то смысла
Если бы текст не имел совсем никакого значения, то можно было бы взять просто музыку. Но зачем- то вставили русские слова и обрабатывали музыку.
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Тайга86
Ответ Оз
Ну не знаю. Это 2 разные песни. Почему нельзя было взять просто минусовку? В чем смысл был брать этот странный кавер?
Так я с вами согласна на все 100. Но это, согласитесь тоже, всё же лучше, чем ничего.
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Olga.t
Ответ Оз
Ну не знаю. Это 2 разные песни. Почему нельзя было взять просто минусовку? В чем смысл был брать этот странный кавер?
Мы не знаем в чем был смысл претензии к первоначальному варианту.
Если там вообще был смысл... Решили пойти по пути "и волки сыты, и овцы целы".
Петя поборолся за программу, получилось вот так...
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