Гуменник о выступлении под кавер Rammstein: «Я рад, что нашелся выход из ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать программу, которую я готовил»
Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под русскоязычный кавер песни Rammstein.
Его слова специально для Sports.ru из Пекина передает Екатерина Филиппова.
К сезону-2023/24 фигуристу поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, но перед контрольными прокатами исполнять ее Гуменнику запретили.
«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил.
К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же.
Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на «ура», но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», – сказал Гуменник.
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Уж троллить, так троллить надо было. Взять, да выйти под нарезку Богемы Азнавура и песни Стоп!
Я послушала этого Тапка - муть какая-то.
А если нужен был конкретно счёт, так записал бы свой.
Или в смысле хор пел в дорожке? Тогда интересно, оставили ли это сейчас или нет.
Если там вообще был смысл... Решили пойти по пути "и волки сыты, и овцы целы".
Петя поборолся за программу, получилось вот так...