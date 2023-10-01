Гуменник о выступлении под кавер Rammstein: «Я рад, что нашелся выход из ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать программу, которую я готовил»

Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под русскоязычный кавер песни Rammstein.

Его слова специально для Sports.ru из Пекина передает Екатерина Филиппова.

К сезону-2023/24 фигуристу поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, но перед контрольными прокатами исполнять ее Гуменнику запретили.

«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил.

К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же.

Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на «ура», но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», – сказал .

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