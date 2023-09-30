Татьяна Тарасова: «Замечательно, что Гуменник отстаивает ту музыку, под которую хочет выступать. Бессловесные спортсмены нам не нужны»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала Петра Гуменника в ситуации с отменой Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Сегодня стало известно, что он выступит на шоу в Пекине под русскоязычный кавер песни Rammstein. 

«Замечательно, что Петя отстаивает ту музыку, под которую хочет выступать, и нашел вариант с русским текстом.

Да и вообще разве эта песня, ее текст на немецком языке был запрещенным? Я текст не знаю, но думаю, что ничего такого там не было, иначе сама песня была бы давно под запретом.

Но это же популярная группа, которую любят многие, и Гуменник, видимо, тоже.

Спортсмены должны отстаивать свои творческие интересы, свое творчество. Бессловесные спортсмены нам не нужны. Молодец, Петя!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

 

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8 комментариев

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Marya Y
Кто-нибудь, отнимите у неё уже телефон!
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Слончик
Ответ rbb
Что свет клином сошелся - то на этом рамштексе?
Говорят, Гумменик предложил на замену Каннибал корпс, после чего ему разрешили вернуть рамштекс
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-1
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Оз
Так ничего же не отстояли: в программе даже не минусовка оригинальной песни, а вообще какой-то другой человек поёт на русском.
Это уже другой номер.
+2
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Katerina Sunny
Судя по новостям, музыка уже будет совсем не та. Над ней поработали.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Эта драма с прогой у Гуменника еще не всем надоела? Мало что ли в мире музыки для прог?
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-2
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Елена Спирина
Главное, чтобы Петру было комфортно под эту музыку выступать. Удачи ему!
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Маргарита В Сафронова
Это будет самая знаменитая КП в сезоне.. Удачи, Петя!
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