Татьяна Тарасова: «Замечательно, что Гуменник отстаивает ту музыку, под которую хочет выступать. Бессловесные спортсмены нам не нужны»

Татьяна Тарасова поддержала Петра Гуменника в ситуации с отменой Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Сегодня стало известно, что он выступит на шоу в Пекине под русскоязычный кавер песни Rammstein.

«Замечательно, что Петя отстаивает ту музыку, под которую хочет выступать, и нашел вариант с русским текстом.

Да и вообще разве эта песня, ее текст на немецком языке был запрещенным? Я текст не знаю, но думаю, что ничего такого там не было, иначе сама песня была бы давно под запретом.

Но это же популярная группа, которую любят многие, и Гуменник, видимо, тоже.

Спортсмены должны отстаивать свои творческие интересы, свое творчество. Бессловесные спортсмены нам не нужны. Молодец, Петя!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось