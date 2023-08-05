Петр Гуменник представил короткую программу под Sonne группы Rammstein на мастер-классе Москвиной
Петр Гуменник выступил с новой короткой программой на мастер-классе Тамары Москвиной.
В «Игоре» фигурист катался под песню Sonne немецкой группы Rammstein.
Программу поставили Николай Морошкин и Ксения Михеева.
Желаю чтобы Петина прога положила начало для использования такой музыки в ФК) Стала, тэк сказать, первой ласточкой. )
Пока правда, мне показалось, скорости не хватает чуть-чуть и позиции теряет. Но для конца межсезонья - прям норм.
А главное - в начале-то квад-луц!)) и в репортаже первого тоже он был. Значит, Петя усложняется.
Пс: меня минусовали за критику Мозалева, но вот вам предсезонный прокат - без падений на прыжках и без бабочек.
Это тренировочный прокат, не хватает эмоций, экспрессии, но всё это будет в соревновательном формате. Музыка Рамштайн подходит для Петра, он вообще очень музыкален и артистичен.
Ну точно "сын маминой подруги", без недостатков (это любя и с большой симпатией!)