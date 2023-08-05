Петр Гуменник представил короткую программу под Sonne группы Rammstein на мастер-классе Москвиной

Теги сборная России видео мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник выступил с новой короткой программой на мастер-классе Тамары Москвиной.

В «Игоре» фигурист катался под песню Sonne немецкой группы Rammstein.

Программу поставили Николай Морошкин и Ксения Михеева.

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12 комментариев

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Петя шикарен! Раммштайн мощно и круто звучит на льду, жду вкатанный вариант в костюме в сезоне!
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Урааааа! Наконец то пошел хардкор!)) Не фанатка конкретно этой группы, но после очередного Лебединого Озера - это как услада для ушей))
Желаю чтобы Петина прога положила начало для использования такой музыки в ФК) Стала, тэк сказать, первой ласточкой. )
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Ну это мощь, че. Особенно в конце - если катать на разрыв аорты, зал встанет.
Пока правда, мне показалось, скорости не хватает чуть-чуть и позиции теряет. Но для конца межсезонья - прям норм.
А главное - в начале-то квад-луц!)) и в репортаже первого тоже он был. Значит, Петя усложняется.

Пс: меня минусовали за критику Мозалева, но вот вам предсезонный прокат - без падений на прыжках и без бабочек.
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Давайте, Петр, зажигайте!
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Как же Петруччио хорош!
Это тренировочный прокат, не хватает эмоций, экспрессии, но всё это будет в соревновательном формате. Музыка Рамштайн подходит для Петра, он вообще очень музыкален и артистичен.
Ну точно "сын маминой подруги", без недостатков (это любя и с большой симпатией!)
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Петя радует своей готовностью в подготовке к новому сезону. Рок он любит и охотно катает под него программу. Удачи и успеха в сезоне !
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Петя улучшается. Много ожиданий. Удачи!
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Меня бесит пантомима. Начинают руками вокруг головы махать, типа что -то возвышенное показывают🤦
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Жирный минус за выбор Sonne.
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